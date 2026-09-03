Cómo producir sus propias semillas orgánicas: guía paso a paso

¿Necesita semillas para su huerta? el Jardín Botánico de Bogotá le ayuda. Foto: Richard Alberto León Muñoz

Piense en una semilla. Es pequeña, pero dentro de ella comienza todo: una nueva planta, un alimento y, en muchos casos, una historia que ha pasado de generación en generación. Las semillas están presentes en nuestra alimentación desde el inicio hasta el final, ya sea porque dan origen a los cultivos que llegan a nuestra mesa o porque se convierten en ingredientes que complementan diferentes preparaciones.

Pero ¿se ha puesto a pensar realmente en su valor? Más allá de los nutrientes y de la posibilidad de dar vida a una nueva planta,...