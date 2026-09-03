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Cómo producir sus propias semillas orgánicas: guía paso a paso

Guardar semillas no es simplemente ponerlas en un frasco. Cómo se recolecten, sequen, identifiquen y almacenen dependerá de que sigan vivas y puedan germinar en la próxima siembra.

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
03 de septiembre de 2026 - 06:00 p. m.
¿Necesita semillas para su huerta? el Jardín Botánico de Bogotá le ayuda.
¿Necesita semillas para su huerta? el Jardín Botánico de Bogotá le ayuda.
Foto: Richard Alberto León Muñoz

Piense en una semilla. Es pequeña, pero dentro de ella comienza todo: una nueva planta, un alimento y, en muchos casos, una historia que ha pasado de generación en generación. Las semillas están presentes en nuestra alimentación desde el inicio hasta el final, ya sea porque dan origen a los cultivos que llegan a nuestra mesa o porque se convierten en ingredientes que complementan diferentes preparaciones.

Pero ¿se ha puesto a pensar realmente en su valor? Más allá de los nutrientes y de la posibilidad de dar vida a una nueva planta,...

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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