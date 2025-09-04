¿Cómo propagar la Monstera deliciosa?

La Monstera es una planta de interiores que requiere pocos cuidados. Foto: Pixabay

La Monstera deliciosa, también conocida como “planta de queso suizo”, es una especie trepadora originaria de selvas tropicales, apreciada por su follaje decorativo y su facilidad de propagación. Esta guía ofrece instrucciones claras para multiplicarla a través de esquejes de tallo, desde la elección de la planta madre hasta el trasplante final.

🌿 1. Elegir una planta madre saludable

La propagación comienza seleccionando una planta madre robusta, libre de enfermedades o plagas. Idealmente, debe presentar raíces aéreas visibles. Dado que la Monstera desarrolla nuevos nodos solo al ser podada, es posible obtener varios esquejes viables de una misma planta, siempre que se respeten los puntos de crecimiento.

🌱 2. Preparar el esqueje

Antes de cortar, es posible estimular el desarrollo de raíces aéreas colocando musgo húmedo alrededor de ellas o sumergiéndolas parcialmente en agua. Este paso es opcional, pero puede fortalecer el sistema radicular inicial.

El corte debe realizarse con herramientas limpias y bien afiladas. Se recomienda hacer el corte entre dos nodos, dejando al menos un nodo viable con yema axilar. Esta es la única parte del tallo que puede generar nuevo crecimiento. Se debe permitir que el tallo cortado cicatrice al aire durante 8 a 24 horas antes de insertarlo en el medio de enraizamiento.

💧 3. Elegir el medio de enraizamiento

Existen varios medios adecuados para enraizar esquejes de Monstera deliciosa. La elección dependerá del entorno y la experiencia del cultivador:

Perlita : Ligera, aireada y excelente para evitar el exceso de humedad.

Tierra para macetas : Proporciona soporte y nutrientes, pero debe tener buen drenaje.

LECA (arcilla expandida) : Favorece la oxigenación y es reutilizable.

Agua: Permite monitorear el desarrollo de las raíces, aunque estas pueden ser más débiles que en sustratos sólidos.

🪴 4. Enraizar el esqueje

El esqueje debe insertarse cuidadosamente en el medio, asegurándose de que el nodo quede cubierto. Mantener el sustrato húmedo es clave durante las primeras semanas. No debe encharcarse, ya que el exceso de humedad favorece el marchitamiento y la pudrición.

El desarrollo de raíces puede tardar entre dos y cuatro semanas. Estas deben ser blancas y firmes; si presentan un color marrón y textura blanda, es señal de pudrición.

☀️ 5. Cuidados durante el enraizamiento

Colocar el esqueje en un lugar cálido, con buena luminosidad indirecta.

Evitar la luz solar directa, que puede dañar el tejido en desarrollo.

Rociar ligeramente cada dos o tres días para mantener la humedad ambiental.

Si se propaga en otoño o invierno, puede requerirse luz suplementaria durante 2–3 horas diarias.

🌱 6. Trasplante y mantenimiento

Una vez que el esqueje ha desarrollado raíces saludables y muestra señales de crecimiento activo, puede trasladarse a una maceta con tierra húmeda. Se recomienda utilizar un recipiente de 5 cm más ancho que el anterior, con buen drenaje.

Las señales de que la planta necesita un trasplante incluyen:

Raíces que sobresalen por el drenaje.

Sustrato que se seca en menos de 24 horas.

Planta inestable o caída.

Crecimiento estancado.

El trasplante ideal debe realizarse a finales del invierno o inicios de la primavera.

📌 Consideraciones adicionales

Esquejes sin nodo y sin yema axilar no producirán nueva planta.

La propagación puede realizarse en cualquier época del año, pero la primavera y el verano son óptimos.

Un esqueje correctamente propagado puede convertirse en una planta madura, que en condiciones naturales alcanza hasta 15 metros de longitud.

