¿Cómo proteger las plantas de las enfermedades? Guía con consejos para mantenerlas sanas

La falta de ventilación adecuada en interiores crea un microclima favorable para el hongo Foto: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

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Si ha notado que sus hojas cambiaron de color, el crecimiento se detuvo, los tallos comenzaron a pudrirse o, incluso, una planta murió sin una causa aparente, es posible que el problema no sean las plagas, sino una enfermedad provocada por hongos, bacterias, virus o nematodos.

Estos organismos suelen actuar de forma silenciosa y, cuando los síntomas se hacen evidentes, el daño puede estar bastante avanzado.

Y es que, a diferencia de las plagas, estas enfermedades requieren un manejo diferente y, en muchos casos, la prevención es la mejor herramienta para evitar que se propaguen al resto del jardín o la huerta. Por ello, aprender a reconocer sus síntomas y saber cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre salvar una planta o perder buena parte de los cultivos.

A continuación, le contamos cuáles son las enfermedades más comunes, cómo identificarlas y qué puede hacer para controlarlas.

Dos enfermedades comunes

En la infografía solo pudimos abordar las enfermedades más comunes. Por eso, aquí le explicamos las otras dos que también pueden afectar sus plantas, cómo reconocer sus síntomas y qué medidas puede tomar para controlarlas, para que tenga una guía mucho más completa.

Enfermedades por nematodos

Los nematodos son pequeños gusanos microscópicos que viven en el suelo y atacan principalmente las raíces de las plantas. Al alimentarse de ellas, dificultan la absorción de agua y nutrientes, debilitando el cultivo y haciéndolo más vulnerable a otras enfermedades causadas por hongos y bacterias.

Aunque no pueden verse a simple vista, sus efectos son evidentes. Las plantas suelen presentar un crecimiento lento, hojas amarillentas, marchitez a pesar del riego y una disminución en la producción. En muchos casos, las raíces desarrollan deformaciones o agallas que impiden su correcto funcionamiento.

Nematodo del nudo de la raíz

Es una de las plagas más frecuentes en huertas y jardines. Estos nematodos forman agallas o hinchazones en las raíces, afectando cultivos como tomates, zanahorias, fresas, pimientos y otras hortalizas.

Síntomas

Crecimiento lento.

Hojas amarillas y marchitas.

Raíces con nudos o deformaciones.

Menor producción de frutos.

Tratamiento: Realice rotación de cultivos, utilice plantas como caléndula o cempasúchil para reducir su población y, en casos graves, aplique nematicidas autorizados siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Enfermedades causadas por virus

Los virus son uno de los enemigos más difíciles de combatir porque viven dentro de las células de la planta. Generalmente son transmitidos por insectos como pulgones y mosca blanca, por semillas contaminadas o mediante herramientas infectadas.

Virus del mosaico

Síntomas: manchas verdes y amarillas formando dibujos irregulares.

¿Cómo afecta? Disminuye el crecimiento y la producción.

Virus del enrollamiento de las hojas

Síntomas: hojas deformadas y enrolladas.

¿Cómo afecta? Reduce la fotosíntesis y debilita la planta.

A diferencia de hongos y bacterias, no existe un tratamiento curativo, por lo que la prevención es fundamental.

Controle pulgones y mosca blanca.

Utilice semillas certificadas.

Elimine las plantas infectadas para evitar el contagio.

Infografía

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