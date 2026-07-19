¿Cómo proteger las plantas de las plagas? Guía con consejos para mantenerlas sanas

Plagas y cómo afectan las plantas Foto: Getty Images - jess311

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Un día sus plantas lucen sanas y llenas de vida. Las riega, revisa sus hojas y todo parece estar en orden. Sin embargo, con el paso de los días comienza a notar pequeñas señales de alerta: hojas amarillas, diminutos agujeros, manchas extrañas o pequeños puntos blancos y rojos que parecen moverse. Si le resulta familiar, es posible que sus plantas estén siendo atacadas por una plaga.

Las plagas son uno de los problemas más frecuentes para quienes tienen un jardín o una huerta y es que los pulgones, cochinillas, mosca blanca o ácaros pueden aparecer en cualquier momento y debilitar las plantas si no se detectan a tiempo.

Pero ¿por qué llegan?, ¿es posible prevenirlas? y, sobre todo, ¿cómo controlarlas sin afectar el equilibrio del jardín? Quédese, que aquí le diremos todo lo que debe saber de las plagas.

¿Qué son las plagas?

Antes de entrar en materia, hay una aclaración importante: no todos los insectos que llegan a sus plantas son perjudiciales. De hecho, muchos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio del jardín y ayudan a mantener las plantas sanas.

Lo que definimos como “plaga” es cualquier organismo vivo, como insectos, ácaros, hongos, bacterias, roedores o incluso algunas plantas, que se reproduce de forma descontrolada y provoca daños. En el caso de las plantas, estos organismos pueden alimentarse de hojas, tallos, raíces, flores o frutos, debilitando su crecimiento, reduciendo su producción e, incluso, causando su muerte si no se controlan a tiempo.

Sin embargo, no todo insecto que vea sobre una planta debe eliminarse. Muchos son aliados naturales y contribuyen al buen estado del jardín. Algunos de los más importantes son:

Polinizadores: abejas, mariposas y otros insectos transportan el polen de una flor a otra, permitiendo la formación de frutos y semillas.

Depredadores naturales: mariquitas y crisopas se alimentan de plagas como pulgones, cochinillas y mosca blanca, ayudando a mantener sus poblaciones bajo control.

Mejoradores del suelo: lombrices de tierra y algunas hormigas airean el sustrato mediante pequeños túneles, facilitando que el agua, el oxígeno y los nutrientes lleguen hasta las raíces.

Por eso, antes de aplicar cualquier tratamiento, es importante identificar qué organismo está presente en la planta. En muchos casos, la solución no consiste en eliminar todos los insectos, sino en controlar únicamente aquellos que realmente representan una amenaza.

¿Cómo controlar una plaga?

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