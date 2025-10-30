¿Cómo reproducir la planta de dinero y dónde ubicarla para que crezca fuerte?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

La planta del dinero no solo es un símbolo popular en los hogares, sino también una especie muy agradecida y fácil de cuidar. Su follaje redondeado y brillante la convierte en una opción ideal para quienes buscan darle un toque verde a sus espacios sin complicaciones. Además, tiene la ventaja de multiplicarse con facilidad, lo que permite compartirla o llenar de vida distintos rincones del hogar.

Para mantener la vitalidad de la planta, es importante conocer sus necesidades básicas y aprender a reproducirla correctamente. A continuación, encontrará los pasos para multiplicarla con éxito y las recomendaciones esenciales para conservarla fuerte, saludable y llena de vida.

¿Cómo reproducir la planta del dinero?

La planta del dinero puede multiplicarse fácilmente mediante esquejes herbáceos, un método sencillo que permite obtener nuevos ejemplares a partir de una planta madre. Aunque el proceso puede realizarse en cualquier momento, suele tener mejores resultados durante los meses cálidos, cuando la planta está en pleno crecimiento.

Pasos para propagar la planta del dinero:

Corte del esqueje: Seleccione una rama sana y corte un trozo de aproximadamente 8 centímetros. Preparación: Retire las hojas de la parte inferior del tallo para evitar que se descompongan al contacto con el agua. Enraizamiento en agua: Coloque el esqueje en un vaso con agua —preferiblemente de lluvia o reposada—, asegurándose de que la parte sin hojas quede sumergida. Desarrollo de raíces: Después de una o dos semanas comenzarán a formarse raíces. Espere hasta que sean lo suficientemente largas antes de trasplantar. Trasplante: Una vez enraizado, pase el esqueje a una maceta con tierra y riegue abundantemente para que el sustrato se asiente.

El éxito de la propagación se evidencia cuando aparecen raíces fuertes y nuevos brotes. Es importante proteger el esqueje del exceso de agua, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar pudriciones.

¿Y dónde puede ubicarla?

Elegir correctamente dónde colocarla —ya sea en maceta o en el jardín— es el paso crucial para asegurar su longevidad y vitalidad. Una ubicación estratégica no solo prolonga su vida, sino que potencia sus colores y su utilidad.

1. Luz: un factor clave

La iluminación es un punto importante para el desarrollo de la planta del dinero. Debe ubicarse en un lugar bien iluminado, donde reciba abundante luz natural pero sin exposición directa al sol, ya que los rayos intensos pueden quemar sus hojas y dejar manchas permanentes.

Esto quiere decir que:

Ubicación ideal: colóquela cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural, pero siempre filtrada por una cortina delgada o en un punto donde los rayos solares no incidan directamente.

Evite: la exposición al sol durante las horas más intensas del día, ya que puede provocar quemaduras o decoloración en las hojas.

Consejo práctico: si está en un espacio interior con poca luz, rote la maceta o acérquela periódicamente a una fuente natural de iluminación para mantener un crecimiento equilibrado.

2. Temperatura: evite el estrés térmico

Esta planta se adapta mejor a ambientes templados, donde la temperatura promedio se mantenga alrededor de los 20 °C. Las corrientes de aire frío o los cambios bruscos de temperatura pueden afectarla de forma negativa.

Evite: colocarla cerca de ventiladores, calefactores o ventanas abiertas durante la noche.

Recomendación: procure un entorno estable, cálido y con buena ventilación para conservar su vigor y color natural.

3. Riego: cuidado con el drenaje

El riego debe hacerse con precaución. La idea es mantener la tierra ligeramente húmeda, pero nunca saturada. Las raíces necesitan respirar, y el exceso de agua puede provocar pudrición.

Frecuencia: espere a que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar.

Importante: esta planta almacena agua en sus hojas, lo que le permite resistir breves periodos de sequedad.

Consejo: use agua a temperatura ambiente y riegue lentamente para que se distribuya de forma uniforme.

Algo fundamental es que un buen drenaje es esencial para evitar que el agua se acumule en el fondo de la maceta y dañe las raíces.

Maceta adecuada: asegúrese de que tenga agujeros de drenaje en la base.

Base protectora: coloque una capa de piedras, grava o trozos de cerámica antes de añadir el sustrato.

Sustrato recomendado: use una mezcla suelta, con materia orgánica y materiales como perlita o arena gruesa, que faciliten la aireación y el paso del agua.

