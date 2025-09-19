¿Cómo saber cuándo trasplantar la cuna de Moisés a otra matera?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El espatifilo, conocido también como lirio de paz o cuna de Moisés, es una de las plantas de interior más apreciadas por su elegancia y resistencia.

Su follaje verde brillante y sus flores blancas lo convierten en un clásico tanto en hogares como en oficinas. Sin embargo, para mantenerlo sano y floreciente, llega un punto en que necesita más espacio: el trasplante.

Señales de que es hora de trasplantar

La planta indica claramente cuándo requiere un cambio de maceta. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Raíces sobresaliendo por los orificios de drenaje o asomando en la superficie.

Crecimiento detenido pese a recibir agua y cuidados regulares.

Sustrato compacto que ya no retiene humedad de forma adecuada.

Hojas amarillentas o marchitas, síntoma de que las raíces no encuentran espacio suficiente.

La mejor época para hacerlo

El momento ideal para trasplantar el espatifilo es a comienzos o mediados de primavera. Estas estaciones ofrecen las condiciones óptimas de temperatura y luz para que la planta se adapte con éxito a su nuevo entorno.

Paso a paso del trasplante

Seleccionar una maceta ligeramente más grande que la anterior, con buen drenaje.

Retirar la planta con suavidad, aflojando el borde del recipiente si está muy adherida. Revisar las raíces y eliminar las que estén dañadas o en mal estado. Colocar una capa de sustrato fresco en el fondo, ubicar la planta en el centro y cubrir los laterales sin enterrar más de lo necesario. Regar al finalizar para asentar el sustrato y favorecer que las raíces se adapten.

Cuidados tras el trasplante

Una vez instalada en su nuevo hogar, la cuna de Moisés necesita un espacio con luz indirecta y temperaturas moderadas. Evitar la exposición directa al sol ayudará a mantener el brillo de sus hojas.

Con este sencillo procedimiento, el espatifilo recuperará vigor y seguirá llenando de frescura y elegancia cualquier espacio.

