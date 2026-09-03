¿Cómo sembrar menta en casa? Técnicas y cuidados

Menta Foto: Pexels

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¿Se imagina cortar unas hojas de menta directamente de su propia huerta para preparar una bebida, darle un toque fresco a una receta o simplemente disfrutar de su aroma? Tener esta planta en casa es más sencillo de lo que parece y, además de crecer con facilidad, puede convertirse en una gran aliada para la cocina.

Si alguna vez ha querido cultivar menta, aquí le contamos qué necesita para sembrarla, cuidarla y mantenerla saludable en casa.

¿Cómo sembrarla y qué técnicas usar?

Si quiere cultivar menta en casa, tiene varias opciones, aunque hacerlo a partir de un esqueje o una planta joven suele ser una de las formas más sencillas y rápidas.

Para empezar, elija una maceta amplia que tenga orificios de drenaje y prepare un sustrato suelto, rico en materia orgánica y capaz de conservar la humedad sin encharcarse. Una mezcla de tierra con compost o humus de lombriz puede ser una buena alternativa.

A partir de un esqueje

Esta técnica permite obtener una nueva planta a partir de una que ya está desarrollada. Seleccione una rama sana de unos 10 a 15 centímetros de la planta madre y retire las hojas de la parte inferior, dejando libres los nudos del tallo.

Puede introducirlo directamente en un sustrato húmedo o ponerlo primero en agua hasta que desarrolle raíces.

Si decide sembrarlo directamente, haga un pequeño agujero en la tierra e introduzca el tallo de manera que al menos uno de los nudos quede cubierto. Después, presione suavemente el sustrato alrededor y riegue sin saturarlo.

Durante los primeros días, ubique la maceta en un lugar luminoso, pero protegido del sol directo demasiado intenso, mientras el esqueje comienza a establecerse.

También puede sembrarla desde semillas

La menta también puede cultivarse a partir de semillas, no es el método más fácil, pero se puede. Estas pueden sembrarse en bandejas o macetas pequeñas con un sustrato adecuado para germinación. Distribúyalas sobre la superficie y cúbralas ligeramente con tierra, aproximadamente un centímetro.

Mantenga el sustrato húmedo, pero evite que permanezca empapado. En condiciones adecuadas, las primeras plántulas pueden aparecer entre los 10 y 14 días.

Cuando alcancen unos 10 centímetros de altura y estén suficientemente desarrolladas, podrá trasplantarlas a su recipiente definitivo.

¿Dónde sembrarla?

Hay algo que debe tener en cuenta antes de llevar la menta al jardín: crece con rapidez y puede extenderse por medio de sus raíces subterráneas. Si comparte espacio con otras plantas, puede terminar ocupándolo más de lo esperado.

Por eso, cultivarla en una maceta o jardinera independiente es una buena manera de controlar su crecimiento.

Una vez establecida, procure mantener una humedad constante en el sustrato y evite los encharcamientos. También puede colocar una capa de mantillo alrededor de la planta para ayudar a conservar la humedad y reducir el crecimiento de plantas no deseadas.

Cuando la menta haya desarrollado nuevos brotes, podrá comenzar a cosecharla. Corte las hojas o las puntas tiernas con unas tijeras limpias y aproveche la planta de manera gradual, sin retirar demasiados brotes de una sola vez.

Cuidados esenciales

La menta es una planta relativamente fácil de cuidar, pero necesita buenas condiciones de luz, temperatura y humedad para crecer de forma saludable.

1. Luz adecuada

Necesita buena iluminación, aunque el sol directo durante muchas horas puede quemar sus hojas. Lo ideal es:

Interior: cerca de una ventana con luz indirecta.

Exterior: en semisombra o con luz filtrada.

2. Temperatura moderada

La menta prefiere temperaturas agradables y puede resentirse tanto con el calor intenso como con el frío extremo. En climas cálidos, protéjala del sol fuerte y, en zonas frías, resguárdela de las bajas temperaturas.

3. Riego constante

Mantenga el sustrato ligeramente húmedo, pero evite los encharcamientos. Revise la tierra antes de regar y asegúrese de que la maceta tenga buen drenaje.

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