Compostaje en casa: lo que nadie le explicó y debería saber ya

¿Cómo hacer compost en casa? Aquí le decimos paso a paso
Foto: Colaborador/a Esporádica
Cada día, sin darnos cuenta, llenamos la caneca de la cocina con cáscaras de frutas, restos de verduras y otros residuos del jardín. Lo que muchos ven como basura, en realidad es una oportunidad: casi la mitad de esos desechos puede transformarse en un abono natural, lleno de nutrientes y vida.
Pero surge la pregunta: ¿cómo aprovecharlos? La respuesta está en el compostaje, un proceso sencillo y accesible que le permite reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y, al mismo tiempo, crear desde su hogar un recurso valioso...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
