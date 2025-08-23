Compostaje en casa: lo que nadie le explicó y debería saber ya

¿Cómo hacer compost en casa? Aquí le decimos paso a paso Foto: Colaborador/a Esporádica

Cada día, sin darnos cuenta, llenamos la caneca de la cocina con cáscaras de frutas, restos de verduras y otros residuos del jardín. Lo que muchos ven como basura, en realidad es una oportunidad: casi la mitad de esos desechos puede transformarse en un abono natural, lleno de nutrientes y vida.

Pero surge la pregunta: ¿cómo aprovecharlos? La respuesta está en el compostaje, un proceso sencillo y accesible que le permite reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y, al mismo tiempo, crear desde su hogar un recurso valioso...