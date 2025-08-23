No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Huerta
Compostaje en casa: lo que nadie le explicó y debería saber ya

El compostaje casero puede parecer fácil, pero hay errores que pueden arruinarlo todo: desde mezclar los residuos incorrectos hasta olvidar el oxígeno. Acá le mostramos el camino claro y simple para comenzar a compostar en casa, incluso si vive en un espacio pequeño.

Leidy Barbosa
23 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
¿Cómo hacer compost en casa? Aquí le decimos paso a paso
Foto: Colaborador/a Esporádica

Cada día, sin darnos cuenta, llenamos la caneca de la cocina con cáscaras de frutas, restos de verduras y otros residuos del jardín. Lo que muchos ven como basura, en realidad es una oportunidad: casi la mitad de esos desechos puede transformarse en un abono natural, lleno de nutrientes y vida.

Pero surge la pregunta: ¿cómo aprovecharlos? La respuesta está en el compostaje, un proceso sencillo y accesible que le permite reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y, al mismo tiempo, crear desde su hogar un recurso valioso...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

