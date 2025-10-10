¿Conoce el Tagetes lucida? La planta ancestral que une aroma, salud y tradición

Esta flor es llamativa por su olor Foto: pixabay

Si le atraen las plantas curiosas y con historia, hay una que no puede pasar por alto: el pericón (Tagetes lucida), una pariente del famoso cempasúchil que ha acompañado la cultura mexicana desde tiempos antiguos. Esta aromática hierba, de flores doradas y perfume anisado, no solo embellece los paisajes de México y Centroamérica, sino que también ha sido valorada por sus usos medicinales, rituales y culinarios. Conózcala y descubra por qué ha sido considerada una planta especial desde la época de los aztecas.

El pericón posee una rica historia de uso que se remonta a la época prehispánica, cuando los aztecas lo empleaban en un incienso ritual llamado Yauhtli y lo dedicaban al dios de la lluvia Tláloc. En la medicina tradicional mexicana y centroamericana, la planta se utiliza principalmente como infusión o té para tratar diversas dolencias del aparato digestivo como diarrea, disentería, empacho, vómito y gases intestinales, además de emplearse contra el resfriado común.

En el ámbito culinario, Tagetes lucida ha sido valorada desde tiempos ancestrales, siendo utilizada por los aztecas como uno de los ingredientes del chocolatl, una bebida a la que le proporcionaba un sabor especiado distintivo. Actualmente, tanto las hojas frescas como secas se emplean como sustituto del estragón francés para condimentar sopas, sauces, elotes y chayotes, aprovechando su agradable sabor anisado.

Luz

Requiere abundante exposición solar para desarrollarse adecuadamente, necesitando al menos 6 horas de luz solar directa diariamente.

Una buena iluminación no solo favorece el crecimiento vigoroso del pericón, sino que también mejora significativamente la calidad de sus flores características.

Clima

El pericón demuestra una notable adaptabilidad climática, prosperando en un rango de temperatura ideal entre 20-38°C. Sin embargo, esta resistente hierba puede tolerar condiciones más extremas, soportando desde 0°C hasta 43°C, aunque requiere cuidados especiales en los límites de temperatura.

En condiciones frías por debajo de 0°C, es necesario proteger la planta mediante acolchado o trasladándola al interior para evitar marchitamiento y decoloración del follaje.

Durante períodos de calor excesivo superiores a 43°C, el pericón puede sufrir quemaduras en las hojas, por lo que se recomienda proporcionar sombra adicional y aumentar la frecuencia de riego.

Riego

Originario de ambientes húmedos, requiere humedad constante pero sin encharcamientos, necesitando riego semanal para mantener el equilibrio hídrico adecuado.

Es fundamental prestar atención cuidadosa a la disponibilidad de agua, especialmente cuando se cultiva al aire libre. El objetivo es mantener un nivel de humedad media que respalde el crecimiento óptimo, proporcionando hidratación regular sin saturar el suelo, lo cual podría dañar las raíces.

Sustrato

El pericón prospera en suelos bien drenados que eviten el encharcamiento, adaptándose a diversas composiciones como arena, marga, arcilla y calcáreo. Se recomienda utilizar tierra de jardín mezclada con partes iguales de compost y arena para mejorar la aireación, con un pH entre 6 y 7.5.

Si no se dispone de arena, la perlita o vermiculita son excelentes alternativas para mejorar el drenaje. Es importante colocar una capa de grava en el fondo de la maceta para asegurar el drenaje adecuado, creando así las condiciones ideales para que las raíces se expandan sin encharcarse.

Poda

Durante la poda, se deben recortar los tallos alargados y eliminar flores muertas o marchitas para fomentar nuevo crecimiento. La poda regular también previene que la planta se vuelva excesivamente leñosa, mejorando no solo su atractivo estético sino asegurando un desarrollo más saludable y vigoroso a lo largo de las temporadas.

Plagas y Enfermedades

El ácaro rojo es una de las plagas más comunes que afectan al pericón, causando hojas amarillas moteadas, crecimiento reducido y potencialmente la muerte de la planta si no se controla a tiempo. Estas pequeñas plagas chupadoras de savia pueden causar daños graves que comprometen la salud general de la planta.

Entre las enfermedades frecuentes se encuentran las manchas marrones causadas por hongos, que pueden tratarse con fungicidas orgánicos o a base de cobre, y la marchitación después de la floración, relacionada generalmente con problemas de riego o estrés ambiental. Para prevenir estos problemas, es fundamental mantener buenas condiciones de luz, evitar encharcamientos y proporcionar un ambiente estable en términos de temperatura y humedad.

