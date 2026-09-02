¿Conoce la planta pescadito? Así puede cuidarla y mantenerla en buen estado

Planta pescadito Foto: Kens-Nursery

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Cuando pensamos en flores curiosas, probablemente imaginamos colores imposibles, formas extravagantes o pétalos que parecen sacados de otro planeta. Y ¿qué pasaría si le dijéramos que existe una planta que parece tener sus propios peces?

Así como lo lee. No necesita una pecera ni agua para tenerlos cerca: la Nematanthus gregarius produce unas flores cuya forma recuerda nada menos que a pequeños peces de colores. Una rareza de la naturaleza que puede convertir cualquier rincón en un pequeño acuario… ¡pero con plantas!

¿En qué se caracteriza la planta?

La Nematanthus gregarius, conocida popularmente como planta pez dorado o pececillo, es una especie de interior que llama la atención por una característica muy particular: sus flores tienen una forma que recuerda a pequeños peces de color naranja. Pertenece a la familia Gesneriaceae y es originaria del sureste de Brasil.

Según la La Universidad Estatal de Carolina del Norte, se trata de una planta tropical, perenne, rastrera y epífita. Esto último significa que, en su hábitat natural, puede crecer sobre otras plantas, como los árboles, utilizándolas únicamente como soporte y sin parasitarlas. A través de sus raíces obtiene del entorno la humedad y los nutrientes que necesita para desarrollarse.

Su aspecto también resulta llamativo fuera de la floración. Tiene hojas pequeñas, ovaladas, carnosas y de color verde oscuro brillante, mientras que sus tallos pueden extenderse considerablemente, alcanzando hasta 60 centímetros de longitud. Cuando madura, puede llegar a unos 45 centímetros de altura y extenderse hasta 90 centímetros de ancho, por lo que resulta especialmente atractiva para cultivar en macetas colgantes.

Sin embargo, son sus flores las que se llevan todas las miradas. Estas son de un naranja brillante, con una garganta amarilla y una estructura similar a una pequeña bolsa. Sus pétalos fusionados y la abertura que presentan hacen que, al observarlas, parezcan diminutos peces dorados, una particularidad que dio origen a su curioso nombre común.

Cuidados

Luz

La planta pez dorado crece mejor con abundante luz, siempre que esta sea indirecta o esté filtrada. Puede ubicarse cerca de una ventana orientada al este o en un espacio donde reciba buena iluminación durante el día.

La exposición directa y prolongada al sol puede quemar sus hojas.

Una iluminación insuficiente puede afectar su crecimiento y disminuir la producción de flores.

En exteriores, lo recomendable es mantenerla en sombra parcial, protegida del sol intenso y simulando las condiciones de sotobosque de su hábitat natural.

Riego

Aunque procede de ambientes tropicales y húmedos, esta especie tolera mejor cierta falta de agua que el exceso de riego. Por eso, antes de volver a regarla, conviene comprobar que la parte superficial del sustrato se haya secado ligeramente.

En condiciones cálidas, un riego aproximadamente semanal puede ser suficiente, aunque la frecuencia debe ajustarse según la temperatura, la humedad y la cantidad de luz que reciba.

La humedad también es importante para esta especie. Puede adaptarse a la humedad habitual de una vivienda, pero agradecerá ambientes moderadamente húmedos, especialmente durante épocas secas o muy calurosas.

Si el ambiente es demasiado seco, puede utilizar un humidificador cerca de la planta, sin añadir esencias ni productos al agua.

Sustrato

La planta pez dorado necesita un sustrato ligero, aireado y con buen drenaje, que permita que sus raíces reciban oxígeno y evite la acumulación de agua. Una mezcla para plantas de interior combinada con materiales que mejoren el drenaje, como la perlita, puede ser una buena alternativa.

El sustrato debe mantenerse ligeramente ácido o cercano a neutro, con un pH aproximado entre 5,5 y 7. Aquí le explicamos cómo entender mejor el pH del suelo de su jardín

Abono

Durante su etapa de crecimiento, puede recibir fertilizante para plantas de flor de manera periódica. Una opción es utilizar un fertilizante soluble en agua siguiendo las indicaciones del fabricante, evitando exceder la dosis recomendada.

Durante los meses de mayor crecimiento, puede fertilizarse aproximadamente cada dos semanas, dependiendo del producto utilizado.

En las épocas frías, cuando su crecimiento disminuye, conviene reducir la frecuencia.

Es recomendable regar ligeramente la planta antes de fertilizarla para evitar que el producto entre en contacto con raíces completamente secas.

Plagas y enfermedades

La planta pez dorado puede verse afectada por cochinillas, pulgones y ácaros, especialmente cuando las condiciones de cultivo no son adecuadas. Revisar periódicamente el envés de las hojas, los tallos y las zonas donde se unen las hojas permite detectar estos problemas a tiempo.

También pueden aparecer manchas en las hojas o pudrición de tallos y raíces, generalmente relacionadas con un exceso de humedad y una ventilación deficiente. Para prevenirlas, procure:

Evitar el encharcamiento del sustrato.

Utilizar una maceta con buen drenaje.

Mantener una circulación de aire adecuada.

Retirar las hojas o tallos afectados.

Si encuentra una infestación pequeña, puede recurrir a métodos de control apropiados para plantas de interior, como jabón potásico, siempre siguiendo las indicaciones del producto.

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