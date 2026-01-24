Conozca cinco plantas que pueden repeler a los mosquitos

El uso de ciertas hierbas y flores permite mantener alejados a los mosquitos sin necesidad de químicos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los mosquitos o zancudos llegan a ser bastante incómodos y molestos tanto por las picaduras, como por sus sonidos y la posibilidad de transmitir distintas enfermedades. Pero los pesticidas artificiales o industriales suelen traer consigo un olor químico difícil de tolerar; al ser tan fuertes y tener ciertos efectos secundarios, usarlos pasa a un segundo plano.

Por suerte, hay varias plantas que funcionan como repelentes naturales y que, además, aportan beneficios para los interiores y los jardines. A continuación, compartimos con usted cinco opciones que puede considerar para ahuyentar a estos pequeños animales:

Ruda

La ruda puede medir entre veinte centímetros y dos metros y es conocida por su aroma más bien fuerte e intenso. Es originaria de regiones cálidas, como el Mediterráneo, y se adapta bien a climas secos y templados.

Además de sus propiedades medicinales —como aliviar dolores menstruales, problemas digestivos y molestias en zonas musculares—, su olor mantiene alejados a insectos como mosquitos, moscas y ciertos gusanos, así como a otros animales pequeños.

Romero

Esta es una planta aromática que necesita sol en un gran porcentaje y tolera climas secos. Su aroma herbal funciona como un repelente natural de mosquitos y, si se queman algunas de sus ramas al aire libre, el efecto es mucho mayor.

Además, puede cultivarse tanto en interiores como en terrazas o jardines, pero siempre evitando vientos fuertes que puedan dañarla.

También es una planta útil en la cocina y en remedios caseros.

Lavanda

Además de ser agradable a la vista por sus tonos lilas o morados, su fragancia dulce y fresca también aleja a los mosquitos. Es parte de un género con más de 60 especies y puede cultivarse en macetas o al aire libre.

Sus flores también sirven para realizar aromaterapia o simplemente decorar. Recuerde, entre otras cosas, que su cuidado requiere de luz suficiente y un riego moderado.

Menta

La menta, conocida por su aroma intenso a mentol (aunque suene redundante), es una planta herbácea que puede cultivarse dentro o fuera de las casas. Su olor confunde a los mosquitos, por lo que dificulta que detecten a sus presas, y ayuda a mantener un ambiente libre de insectos de forma natural.

Por otra parte, sus hojas se pueden usar en infusiones, recetas y remedios caseros. Es fácil de mantener y se adapta bien a diferentes espacios.

Geranio limón

Tiene una fragancia fresca y cítrica, y esta es la razón por la que mantiene a los mosquitos a distancia. Sus hojas son verdes, con bordes dentados, y puede tener flores rosadas: una planta estética y que ayuda a espantar a los insectos.

En realidad, todas las variedades de geranio tienen cierta capacidad para ahuyentar insectos, siendo el limón la más eficaz.

¿Se anima a probar alguna de estas opciones naturales para proteger su casa o su jardín de los mosquitos? ¿Conoce otras que funcionen? Lo leemos en los comentarios.

