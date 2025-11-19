Corona de Adviento: qué plantas lleva y cómo hacer una fácilmente en casa

Corona de adviento Foto: Pexels - Pexels

La corona de Adviento es un símbolo clásico de la Navidad, hecha con ramas frescas y elementos naturales que llenan el hogar de aroma y tradición. Pero, ¿qué plantas se usan realmente para elaborarla? ¿Y cómo puede crear una corona auténtica en casa aprovechando materiales naturales? Aquí se lo explicamos de manera sencilla.

¿Qué plantas usa la corona de adviento?

Según el Jardín Botánico de Missouri, las coronas de Adviento se elaboran principalmente con ramas de hoja perenne, ya que estas plantas mantienen su color, forma y frescura durante más tiempo. Entre las especies más utilizadas están:

Enebro

Pino blanco

Abeto de Douglas

Estas coníferas son ideales porque conservan sus agujas sin quebrarse, lo que permite que la corona luzca verde y compacta por varias semanas. Otras especies, como el abeto rojo, también se usan, pero solo para coronas que se colocarán en exteriores, ya que en interiores cálidos suelen perder rápidamente sus agujas.

Además de estas ramas verdes, puede complementar la corona con elementos naturales que aportan textura y color: piñas, bayas, hojas y frutos de acebo, ramitas de cornejo rojo o amarillo, bayas de viburno, flores secas de hortensia, tallos de boj, bellotas, vainas o espigas de gramíneas.

Otros materiales que puede usar son:

Pino



Tuya



Abeto azul



Aromáticas como romero, tomillo o lavanda

La elección, señala la institución, depende del estilo que quiera lograr, ya sea una corona tradicional, rústica o aromática. Y si busca una opción más cercana a Colombia, que incorpore especies locales y represente mejor nuestra diversidad vegetal, lo ideal es consultar con expertos del Jardín Botánico o con viveros especializados para conocer qué alternativas pueden reemplazar estas plantas y adaptarse mejor al entorno.

“La recomendación es usar lo que tenga disponible y experimentar”, puntualizó la institución.

¿Cómo crear una corona de adviento?

El Jardín Botánico de Missouri ofrece una guía práctica para elaborar una corona de hoja perenne en casa. A continuación, encuentra los pasos organizados en ítems para que el proceso sea más fácil de seguir.

1. Materiales necesarios

Tijeras de podar

Alambre calibre 22

Aro de alambre para coronas (ideal de 35 cm, aunque cualquier tamaño funciona)

Ramas de hoja perenne

Alicates de corte

Superficie de trabajo resistente o cubierta con papel

Guantes para manipular los materiales naturales

2. Preparación de las ramas

Corte las ramas en trozos de 18 a 25 cm para formar ramilletes, y tenga en cuenta que, para un aro de 35 cm, necesitará entre siete y ocho ramas según el grosor y la densidad del follaje.

Aproveche todo lo posible:

Ramitas largas: córtelas en dos.

Brotes laterales: sepárelos y úselos.

Solo descarte la parte más gruesa del tallo.

Al final, reúna un montón uniforme de follaje listo para armar.

3. Ensamble de la corona

Para ensamblar la corona, fije el alambre al aro sin cortarlo hasta terminar y forme un manojo con cinco a siete ramitas, colocando las más pequeñas adelante y las más largas atrás, procurando no usar ramas más gruesas que un lápiz para mantener un diseño parejo.

Tenga en cuenta estos consejos:

Coloque el primer manojo sobre el punto donde amarró el alambre y enrolle en espiral alrededor del tercio inferior del ramillete —si es diestro, hágalo en sentido de las agujas del reloj; si es zurdo, en sentido contrario—.

Añada el siguiente manojo sobre el tercio inferior del anterior y avance de la misma manera hasta cubrir casi todo el aro, ocultando siempre el alambre del manojo previo.

Para finalizar, doble con cuidado las puntas de los primeros ramilletes, deslice el último manojo por debajo y ajuste con firmeza para cerrar la corona.

4. Asegurado final

Voltee la corona, estire el alambre y deje 7,5 cm de sobra antes de cortarlo.

Enróllelo varias veces alrededor de la estructura.

Oculte la punta para evitar rasguños.

En este punto ya tendrá una base de hoja perenne lista para decorar.

5. Decoración

Antes de fijar los adornos, conviene ensayar primero su ubicación sobre la corona para ver cómo se equilibran las formas y los colores en su hogar. Una vez definidos los puntos clave, puede empezar a sujetarlos con alambre de manera discreta y segura.

Para fijarlos, siga estos pasos:

Corte un alambre de aproximadamente 50 cm.

Pase el alambre por la base del adorno, con una piña o cualquier elemento decorativo.

Retuerza dos veces para asegurar bien la pieza.

Sujete el adorno por detrás del aro y oculte las puntas para que no se vean.

En la distribución, los números impares tienden a funcionar mejor visualmente. Por eso puede optar por combinaciones como:

1 lazo

3 piñas

5 ramitas decorativas

Precauciones de seguridad

Use las tijeras de podar según las indicaciones.

Mantenga las manos lejos de las hojas afiladas.

Manipule con cuidado alicates y extremos del alambre.

Use guantes al podar o manejar materiales naturales.

