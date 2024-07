Crotón: cuando las hojas de una planta están hechas de arcoíris

Las hojas de la planta de crotón. Foto: Pixabay

Aunque es muy vistoso, el crotón es una planta que requiere de ciertos cuidados, especialmente en cuanto a luz y humedad. Por esta razón, puede no ser la especie ideal para alguien que no puede estar muy pendiente de sus plantas.

Sin embargo, los cuidados extra que requiere esta planta los retribuye con hojas vistosas, que traerán una presencia elegante y alegre a ciertos lugares de la casa (muy iluminados, como ya veremos). Además, el crotón es una especie que bien puede vivir durante años bajo las condiciones correctas de cuidado. Así que, más que una planta, lo que hay acá es una compañera de vida, si se quiere.

Características y cuidados del crotón

El crotón (Codiaeum Variegatum Pictum) es una planta muy apreciada por la vistosidad y el porte de su follaje. Aunque produce flores, el verdadero atractivo de esta especie son sus hojas, de amplia envergadura y con coloraciones que van desde el morado y verde, hasta el amarillo.

En lugares con estaciones, suele ser una planta muy apetecida con la llegada del otoño, aunque su desarrollo no está limitado a las condiciones ambientales de esa época.

De hecho, el crotón agradece más los lugares tibios que los fríos y su crecimiento se dará de forma óptima en un rango de temperatura que se ubique entre los 20 y 22 grados, como mucho.

Esta es una planta sensible a los cambios de temperatura, por lo que se recomienda que permanezca en interiores, principalmente: tanto la baja, como la subida, en el termómetro puede llevar a que la planta se estrese y comience a perder hojas, que son su gran atractivo, como ya se dijo.

Además de la temperatura, el crotón requiere de cuidados específicos en el manejo de luz y el riego.

Esta es una planta que necesita de una buena cantidad de luz, pero con el cuidado de que el sol no le caiga directamente. En otras palabras, es bueno que esté cerca a las ventanas, pero sin que la toque el sol de forma directa, pues esto marchitará sus hojas y, en general, llevará la planta a un estado de rápido decaimiento.

El otro gran cuidado con el crotón es el manejo del agua: esta es una planta que es total enemiga de la sequía y, de hecho, precisa de una humedad constante, tanto en tierra, como en hojas.

Bajo las condiciones de temperatura correcta, esta planta puede ser necesitar de riego entre una y dos veces a la semana. Y lo mejor será comprobar el estado de la tierra enterrando un palito de madera para verificar cómo está la humedad en las partes más profundas del sustrato. Clave acá no dejar jamás que la tierra se seque completamente.

Como con otras plantas que demandan buen riego también es muy importante acá no causar encharcamientos por exceso de agua o falta de buen drenaje en la matera. Ojo: una necesidad alta de agua no significa que la planta viva bien empozada en agua (a menos de que se trate de una planta acuática, claro está; el crotón no lo es, por si acaso).

Para mantener la humedad en las hojas se recomienda atomizarlas con agua unas dos o tres veces por semana. Apenas una pasada, pues no se trata de crear un aguacero artificial en interiores, sino apenas para refrescar a esta planta sedienta.

Se recomienda abonar al menos una vez por mes, preferiblemente con un producto que pueda ser mezclado con agua y aplicarlo así de forma líquida (pues va a beneficiar su absorción y efecto en la planta).

