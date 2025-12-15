¿Cuál es el mejor lugar para ubicar las hortensias?

Las hortensias son arbustos nativos de Asia y América. Foto: Pixabay

Las hortensias tienen esa capacidad especial de transformar cualquier espacio con solo florecer. Son generosas, llamativas y agradecidas, capaces de llenar de color un jardín completo o de convertirse en el punto focal de una matera bien ubicada. Con sus flores redondeadas y abundantes, parecen hechas para robarse todas las miradas.

Pero, al momento de elegirlas, surge una duda frecuente: ¿es mejor tenerlas en exteriores o pueden adaptarse al interior del hogar? Entender dónde se sienten más cómodas es clave para que crezcan sanas y luzcan todo su esplendor.

Claves para saber donde ponerla

Luz

De acuerdo con el Jardín Botánico de Missouri, prefieren espacios en semisombra. Lo ideal es que reciban sol suave en la mañana y sombra en las horas más intensas de la tarde. Pueden tolerar pleno sol solo si el suelo se mantiene constantemente húmedo y están protegidas del viento fuerte y del sol directo del mediodía.

En interiores funciona la misma regla, pueden ubicarse en lugares luminosos y frescos, cerca de una ventana con luz filtrada porque si no, no le florecerá, pero evitando corrientes de aire, radiadores o fuentes de calor.

Clima

Según el Jardín Botánico de Missouri, las hortensias tienen buena tolerancia al frío, siempre que se les brinden algunos cuidados básicos, como la aplicación de mulching o acolchado para proteger las raíces. En términos generales, pueden cultivarse sin problema en climas como el de Bogotá, donde encuentran dos condiciones clave para su desarrollo: buena humedad y temperaturas frescas.

En climas más cálidos, la recomendación es ubicarlas en espacios protegidos del sol directo, especialmente del sol del mediodía, o incluso cultivarlas en interiores luminosos y frescos. De esta manera se evita el estrés por calor y se favorece una floración más sana y duradera.

Suelo

Este es el punto donde puede que le salgan canas: el color de sus flores y es que todo depende del suelo donde la cultive o el sustrato que use si quiere plantar en macetas.

Según la Universidad Estatal de Oregón para que sus hortensias se vuelvan azules o rosadas, necesitará ajustar el pH del suelo. Ellos explican cómo hacerlo:

Azul: Para que las flores sean azules, el pH del suelo debe ser inferior a 5,5 . Si el pH es demasiado alto, añada sulfato de aluminio al suelo. Si está cultivando hortensias en macetas con tierra para macetas sin tierra, el sulfato de aluminio es aún más eficaz. Recuerde, este proceso requiere tiempo, así que comience los tratamientos mucho antes de la floración, idealmente a finales de otoño o principios de primavera.

Rosa: Si lo que busca son flores rosas, el pH debe ser de 6,5 o superior. Para elevar el pH, simplemente agregué cal al suelo.

Consejo clave: Para obtener el color deseado, primero debe conocer el pH de su suelo. Puede hacer una prueba o comprar un comprobador de pH para hacerlo usted mismo.

Riego

Para terminar, el riego es un punto clave en el cuidado de las hortensias. Según la Universidad de Oregón, su nombre lo dice todo: hydro significa agua en griego y angeion recipiente. En pocas palabras, las hortensias necesitan agua de forma constante para mantenerse sanas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Mantenga el sustrato siempre húmedo , sin dejar que se seque por completo.

Evite los encharcamientos: el suelo debe tener buen drenaje .

En climas secos o cálidos, el riego debe ser más frecuente .

En macetas, revise la humedad con mayor regularidad, ya que el sustrato se seca más rápido.

La clave está en el equilibrio: agua suficiente y constante, pero sin exceso.

Conclusión

Nuestra recomendación es cultivarlas en jardines exteriores, puesto que las hortensias, con buenos cuidados, pueden alcanzar entre uno y dos metros de altura, además de que necesitan espacio para crecer y expandirse con libertad. Esto no significa que no puedan mantenerse en interiores. En ese caso, será necesario prestar mayor atención al suelo, la humedad y el aporte de nutrientes, para asegurar que la planta se mantenga sana y bien desarrollada.

