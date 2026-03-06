¿Cuál es la plata cola de burro y dónde se da el Sedum burrito?

Imagen de referencia de la planta conocida como cola de burro. Foto: Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si alguna vez ha visto en un vivero o en una casa una planta colgante cuyas hojas parecen formar una trenza o incluso una pequeña cola, es muy probable que se trate de la planta burrito, también conocida como cola de burro. Su forma tan particular la ha convertido en una de las suculentas favoritas para decorar interiores, balcones o terrazas, pues sus tallos largos y colgantes aportan movimiento y llenan de vida cualquier espacio.

El sedum burrito (Sedum burrito) es una suculenta colgante muy apreciada por su aspecto ornamental. Sus tallos ramificados, que con el tiempo se inclinan y cuelgan, pueden alcanzar más de un metro de longitud. A lo largo de estos tallos crecen hojas carnosas, pequeñas y ovaladas, de tono azul-verdoso o glauco, que se agrupan densamente y le dan la apariencia característica de una “cola”. Durante la floración produce pequeñas flores rosadas o rojizas con forma de estrella, típicas del género Sedum, que aparecen agrupadas en inflorescencias terminales.

Según la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, aunque se considera cercana al Sedum morganianum, el origen exacto del sedum burrito tiene cierto misterio. Se cree que podría tratarse de un híbrido natural procedente de México o de regiones de Centroamérica como Honduras. Curiosamente, su identificación como planta diferenciada se remonta a 1977, cuando fue encontrada en un invernadero, y desde entonces se popularizó como planta ornamental en colecciones de suculentas.

Esta especie pertenece a la familia Crassulaceae, conocida por agrupar a muchas suculentas adaptadas a almacenar agua en sus hojas. El sedum burrito es de crecimiento lento, pero puede desarrollar largas cascadas de tallos si recibe buenos cuidados. Se propaga fácilmente mediante esquejes de tallo y puede cultivarse tanto en interior como en exterior, especialmente en macetas colgantes.

Cuidados

Luz

El Sedum burrito necesita mucha luz para crecer bien, pero siempre de forma indirecta. Aunque muchas personas creen que, por su origen, puede tolerar el sol directo intenso, lo cierto es que esto puede quemar sus hojas y hacer que pierdan su característico tono azul verdoso. Lo ideal es ubicarlo en un lugar luminoso donde reciba al menos seis horas de luz indirecta al día.

Riego:

El riego debe ser moderado, ya que el exceso de agua es una de las causas más frecuentes de deterioro en esta planta. Como ocurre con muchas suculentas, es mejor esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar.

Cuando se riegue, conviene hacerlo de manera abundante para que la planta pueda almacenar agua en sus hojas. Si estas empiezan a verse menos carnosas o ligeramente arrugadas, puede ser señal de que necesita hidratación.

Sustrato

El Sedum burrito necesita un sustrato muy bien drenado para evitar que el agua se acumule en las raíces. Por esta razón, es recomendable utilizar mezclas específicas para cactus y suculentas.

Poda

Esta planta no requiere podas frecuentes, pero sí se pueden recortar algunos tallos para mantener su forma o controlar su crecimiento. Además, cortar tallos sanos permite obtener esquejes para multiplicarla fácilmente. Al manipularla conviene hacerlo con cuidado, ya que sus hojas se desprenden con facilidad.

Es recomendable evitar tocar demasiado la capa blanquecina que recubre las hojas, conocida como pruina.

Plagas

En general, el Sedum burrito es una planta resistente a plagas cuando se mantiene en buenas condiciones de cultivo. Sin embargo, en ambientes interiores pueden aparecer insectos como cochinillas o ácaros. Para controlarlas, es útil limpiar las hojas con frecuencia y, si es necesario, aplicar jabón potásico.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼