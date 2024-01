¿Cuáles plantas deben recibir sol directo y cuáles son de sombra?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

En el mundo de la jardinería y las plantas hay elementos fundamentales como el agua y la luz (por razones que son más que evidentes). Sin embargo, para algunos puede resultar no tan obvio que no todas las plantas necesitan las mismas condiciones de luz y agua. Casi que la regla de oro en este asunto es que una talla no les sirve a todas.

Por ejemplo, uno de los factores que más puede impactar el bienestar en el corto plazo de sus plantas es la exposición al sol directo (o su ausencia).

En muchas variedades, incluso aquellas que necesitan de buena luz, el sol directo puede quemar las hojas, debilitar el crecimiento de la planta y, en poco tiempo, matarla.

Pero, por el otro lado, hay otra lista de plantas que necesitan del sol directo para crecer y desarrollarse apropiadamente.

Así mismo, otras especies triunfan en lugares alejados más cercanos a la sombra.

Es vital conocer cada especie qué necesita para garantizar un adecuado crecimiento. Estos son algunos ejemplos de plantas que se benefician de la sombra y del sol directo.

Plantas que viven bien en la sombra

Lengua de suegra

También se le conoce como lengua de tigre. Con sus hojas largas y en salida vertical es perfecta para rincones en pasillos. No sólo se adapta a una luz mínima, sino que, además, es una planta altamente resistente y que requiere pocos cuidados. Con poca agua, unas dos veces por semana, es suficiente.

Cinta

La Cinta es una planta de hojas alargadas que le hace honor a su nombre popular. Disfruta mucho de la sombra y, dependiendo de la temperatura de su hogar, requiere entre una y dos veces agua en la semana. Lo importante con esta planta es mantener húmeda la tierra. Ojo, húmeda, no encharcada.

Aspidistra

Comúnmente se le conoce como orejas de burro. Guarda alguna similitud con la lengua de suegra, si se le mira rápidamente, pero su verde es más intenso y no presenta otras coloraciones. Es perfecta para lugares sombríos y necesita poca agua, pues el exceso pudre sus raíces. Es un clásico de las recepciones de edificios justamente por su resistencia a la poca luminosidad y sus bajos requerimientos de cuidado.

Bromelias

Una variedad tropical de plantas que, sin embargo, no resisten la luz directa, pues quema sus hojas. familiares distantes de la piña, las bromelias ofrecen una combinación entre forma y color que trae mucho dinamismo a cualquier espacio. Si bien se adapta a lugares sin luz directa, es recomendable no dejarla en un lugar muy sombrío justamente por ser una especie tropical. Por la misma razón requiere de un nivel constante de humedad.

Plantas que necesitan sol directo

Tomillo

Aunque hay una amplia variedad de plantas de tomillo, las más populares (que incluye a la dominante Thymus vulgaris) pueden rastrearse a las regiones mediterráneas del planeta. De ahí que sus usos se hayan documentado en civilizaciones como los griegos y los egipcios, entre otros.

Su origen mediterráneo comienza a ofrecer las primeras pistas acerca de cuáles son las condiciones en las que florece esta planta.

Lo primero que hay que anotar es que es una especie muy amiga del sol. En su caso, la idea es que le llegue de forma directa, así que una huerta exterior es el lugar ideal para plantarla en casa. Si no se cuenta con esta posibilidad (por ausencia de jardín o terraza en altura), la siguiente mejor opción es ubicarla cerca de ventanas en donde reciba la mayor cantidad de luz posible.

En segundo lugar, su ascendencia mediterránea señala hacia la resistencia a altas temperaturas y a la falta de agua. Ojo, no hay que confundir las cosas: no se trata de ponerla al lado de un calentador y olvidarse de echarle agua. Lo que esto significa es que es una planta que requiere un riego moderado y cuya supervivencia si bien está ligada a la presencia de agua, no lo es tanto a los excesos de riego o los encharcamientos.

Romero

Esta es otra planta originaria del mediterráneo, lo que, al igual que el tomillo, nos indica que debe recibir mucho sol, sin importar si es directo.

Puede llegar a medir hasta dos metros de altura, especialmente si está sembrada en suelo abierto.

En sus usos terapéuticos frecuentes se encuentra, según el ICA, para manejo del colesterol alto y las migrañas.

Es muy usada en todo tipo de preparaciones y, claramente, tiene una gran presencia en varias cocinas mediterráneas.

Albahaca

Es una planta fácil de cuidar, con propiedades aromáticas y medicinales, y de una belleza simple y arrolladora. Con verdes intensos y un crecimiento continuo y sencillo engalana cualquier lugar en donde se le ponga.

La albahaca requiere una humedad constante, pero con cuidado de no encharcarla, pues esto podría llevar a una crecimiento bajo o incluso a la muerte de la planta por cuenta de raíces podridas.

Dependiendo de las condiciones en donde se encuentre la planta (humedad y temperatura del ambiente), la albahaca puede necesitar entre dos y tres riegos moderados a la semana. Pero, de nuevo, importante ir constatando la humedad de la tierra y con el tiempo es fácil calibrar las necesidades y periodicidad de las regadas.

Por otra parte, la albahaca es una planta de sol, de mucho sol. Su verde intenso se despliega mejor cuando está expuesta a luz constante, bien sea directa en exterior o a través de una ventana. Sin embargo, es una especie sensible al frío y a las ráfagas fuertes de viento.

Lavanda

La lavanda pertenece a un género de plantas que contiene por lo menos 60 especies, que puede llegar a medir metro y medio de altura, y que, además, puede ser cultivada tanto en exteriores como en interiores.

Es una especie que requiere mucha luz (sol directo al menos unas 6 horas al día) y es resistente a los cambios de temperatura, pues puede soportar hasta -15 grados centígrados. De ahí que sea ideal para balcones y terrazas, incluso si son de altura.

El riego es otro asunto clave porque no es una planta amiga del exceso de agua ni de los encharcamientos. Se aconseja un riego semanal y siempre enfocado en humedecer el sustrato y no las ramas o las flores que son propensas a la aparición de hongos. Si el ambiente es muy húmedo o está en un lugar muy frío, el riego puede ser más espaciado. Haga el ejercicio de revisar su planta antes de darle agua y constate primero que la tierra está completamente seca.

