¿Cuáles son las diferencias entre sustrato, tierra y abono y cómo usarlos correctamente?

Algunos consejos para montar una huerta Foto: Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque suelen usarse como sinónimos, tierra, sustrato y abono no son lo mismo, y entender sus diferencias es clave para que las plantas crezcan sanas y fuertes. Y es que cada uno cumple una función específica dentro del cultivo, ya sea en maceta o en jardín, es por ello que aquí le preparamos una guía para que entienda mucho mejor estos conceptos.

Tierra

La tierra es el material natural que compone la superficie terrestre, es decir, todo aquello que no está cubierto por el mar. Su composición varía según el lugar y puede ser arcillosa, arenosa o limosa, lo que influye directamente en su capacidad para retener agua y nutrientes.

No toda la tierra es apta para el cultivo.

Su fertilidad depende de la cantidad de minerales y materia orgánica que contenga.

En muchos casos, la tierra común necesita ser mejorada antes de usarse en macetas.

Primera imagen: tierra normal. Puede variar en color (marrón, rojiza, negra o gris), textura y consistencia.

Sustrato

El sustrato es una mezcla preparada específicamente para el cultivo de plantas. Está formulado para ofrecer buen drenaje, aireación y retención de humedad, adaptándose a las necesidades de cada especie.

Suele estar compuesto por materiales como:

Turba

Fibra de coco

Perlita

Compost

A diferencia de la tierra, el sustrato requiere mantenimiento y renovación periódica para conservar sus propiedades.

Ejemplo: Un cactus necesita un sustrato que drene muy rápido, mientras que una orquídea requiere uno ligero y aireado. Si se plantan en tierra común, estas especies pueden no sobrevivir; en cambio, con el sustrato adecuado crecen de forma saludable.

¿Cómo preparar correctamente un sustrato?

Preparar el sustrato: Mezcle fibra de coco o tierra como base, humus de lombriz como aporte de nutrientes y perlita o arena para mejorar el drenaje y la aireación. Una proporción sencilla es 60 % de base y 40 % de humus, con un pequeño aporte de perlita si se desea.

Llenar el contenedor: Agregue el sustrato dejando espacio suficiente para ubicar la planta. Colóquelo en el centro y rellene alrededor de las raíces sin presionar en exceso.

Primer riego: Riegue justo después de la siembra para asentar el sustrato y eliminar el aire atrapado entre las raíces.

¿Y el abono?

El abono no es ni tierra ni sustrato. Su función es aportar nutrientes que la planta necesita para crecer, florecer o producir frutos.

Puede ser orgánico (compost, humus de lombriz) o mineral.

Se usa como complemento, nunca como sustituto del sustrato.

Debe aplicarse en la cantidad adecuada para evitar daños en las raíces.

Si se desea usar el abono en casa, es importante saber lo siguiente:

Como acondicionador del suelo: Se mezcla directamente con la tierra para mejorar su fertilidad y estructura.

Incorporar una capa de 5 a 10 cm de compost en huertos y macetas.

Como acolchado o cobertura: Protege el suelo y libera nutrientes de forma gradual.

Esparcir una capa de 2 a 7 cm sobre la superficie.

Dejar un pequeño espacio alrededor del tallo para evitar pudriciones.

Regar después para ayudar a que los nutrientes penetren en el suelo.

Para revitalizar tierra de macetas: Ideal cuando el sustrato está agotado o compacto.

Mezclar 50 % de compost y 50 % de tierra antes de replantar.

También puede añadirse como capa superficial en macetas ya establecidas.

Como fertilizante líquido (té de compost): Permite una absorción rápida de nutrientes.

Preparar el té de compost y diluirlo en agua .

Aplicar al suelo o como riego para fortalecer las plantas.

Mezclar bien con la tierra antes de la siembra o trasplante.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼