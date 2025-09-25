¿Cuáles son las mejores plantas para acompañar la menta?

menta piperita Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La menta (Mentha) es una planta aromática muy conocida en todo el mundo. Pertenece a la familia de las Lamiáceas y cuenta con entre 13 y 18 especies que crecen de forma natural en Europa, Asia, África, Oceanía y América. Algo muy curioso de este género es que sus especies suelen hibridarse con facilidad, creando nuevas variedades y haciendo que los expertos sigan debatiendo cuántas especies existen realmente.

Las mentas pueden crecer hasta 1,2 metros de altura y se caracterizan por ser muy vigorosas. Se propagan mediante estolones, que son pequeños tallos que salen tanto por encima como por debajo de la tierra, lo que les permite expandirse rápidamente. Sus hojas son opuestas, con forma alargada, bordes dentados y, en muchos casos, con una fina pelusa que les da un toque aterciopelado. Sus flores son pequeñas y delicadas, con pétalos desiguales, y producen frutos diminutos que pueden guardar hasta cuatro semillas.

En la cocina, la menta es una de las hierbas más versátiles: se usa en salsas, ensaladas, postres, bebidas y, por supuesto, para preparar infusiones refrescantes. Algunas variedades famosas son la menta verde de Tashkent (Mentha spicata ‘Tashkent’), la menta piperita (Mentha piperita), la curiosa menta chocolate, con hojas marrones y aroma similar al cacao, la Mentha arvensis y la popular hierbabuena (Mentha spicata). Cada una tiene su propio aroma y sabor, lo que las hace ideales para diferentes recetas.

Si quiere cultivarla en casa, tenga en cuenta que la menta puede volverse muy invasiva, ya que se extiende rápidamente por el jardín. Para evitar que se adueñe de todo, lo mejor es plantarla en macetas, bancales elevados o usar barreras en la tierra para limitar su crecimiento.

¿Con qué plantas se lleva mejor?

La menta es mucho más que una hierba aromática para tés y postres: también es una de las mejores aliadas para su jardín. Cultivarla cerca de otras plantas puede ayudar a crear un entorno más sano y productivo, aprovechando sus propiedades naturales para controlar plagas, mejorar el suelo y atraer polinizadores.

Y es que tiene varios beneficios:

Repele plagas de forma natural: el intenso aroma de la menta ahuyenta insectos molestos como pulgones, moscas negras, polillas y gusanos de la col, escarabajos pulgas, chinches de calabaza, moscas blancas e incluso hormigas. Esto reduce el uso de pesticidas y mantiene sus plantas más saludables.

Mejora el crecimiento de otras plantas: se cree que la menta enriquece el suelo y libera compuestos que favorecen el desarrollo de cultivos cercanos, ayudando a que crezcan más fuertes.

Atrae insectos beneficiosos: sus flores producen néctar que atrae abejas, mariposas, sírfidos y avispas depredadoras, esenciales para la polinización y el control de plagas en el jardín.

Estas cualidades hacen que la menta sea una excelente compañera para varios cultivos. Aquí le contamos cuáles son los que más se benefician de tenerla cerca y por qué.

Zanahorias: la mosca de la raíz es una de las plagas más destructivas de este cultivo, ya que sus larvas perforan las raíces y las echan a perder. El aroma de la menta actúa como un repelente natural que confunde a estas moscas, evitando que encuentren dónde depositar sus huevos. Además, se dice que las zanahorias cultivadas cerca de la menta tienen un sabor más dulce e intenso.

Coles (brócoli, repollo, coles de Bruselas): estos cultivos son muy atractivos para las moscas de la col y sus orugas, que pueden devastar las hojas. La menta ayuda a mantenerlas alejadas, lo que reduce la necesidad de control manual o de productos orgánicos. Esto favorece plantas más sanas y una mejor producción.

Remolachas: la menta es especialmente útil contra los minadores de hojas, pequeños insectos que dejan túneles en el follaje. Su aroma enmascara el olor de la remolacha, lo que hace que las plagas no las detecten tan fácilmente. Además, sus hojas aportan algo de sombra que ayuda a mantener el suelo fresco, ideal para un desarrollo uniforme de las raíces.

Tomates: la menta atrae insectos beneficiosos como abejas, sírfidos y avispas depredadoras que polinizan las flores de tomate y eliminan plagas como pulgones y orugas. También se cree que mejora el sabor y la salud de las plantas de tomate, haciéndolas más productivas.

Lechugas: uno de los principales problemas de este cultivo son las babosas, que pueden devorar las hojas tiernas. La menta actúa como repelente, manteniéndolas alejadas. Además, su aroma ayuda a confundir otras plagas que se alimentan de hojas, protegiendo el cultivo de manera natural.

Eso sí, aunque la menta es muy beneficiosa, es importante mantenerla controlada para que no se extienda demasiado. Lo ideal es usar macetas o barreras en el suelo, y complementar con hojas de menta como mantillo alrededor de los cultivos para reforzar su efecto.

Ojo, también se lleva mal con algunas plantas

Aunque la menta es una gran aliada para muchos cultivos, no todas las plantas disfrutan de su compañía. Algunas hierbas aromáticas pueden competir con ella o liberar compuestos que afectan su crecimiento. Conocer estas combinaciones evita problemas en el huerto y ayuda a mantener un equilibrio saludable.

Orégano ( Origanum vulgare ): ambas son plantas muy vigorosas y tienden a competir por espacio y nutrientes. Sembrarlas juntas puede hacer que la menta se vuelva aún más invasiva o que el orégano pierda fuerza.

Perejil ( Petroselinum crispum ): el perejil es más delicado y puede verse desplazado si se planta cerca de la menta. Además, su crecimiento puede verse afectado por la competencia de raíces y la sombra que la menta genera.

Romero (Salvia rosmarinus): el fuerte aroma del romero es señal de que libera compuestos alelopáticos, sustancias que pueden inhibir el desarrollo de hortalizas como la lechuga o el repollo si se siembra muy cerca. Además, no suele convivir bien con plantas que prefieren suelos más frescos, como la menta.

Un consejo que le damos es que para evitar problemas, mantenga estas hierbas en macetas separadas o en diferentes zonas del jardín, de manera que cada planta tenga el espacio y las condiciones que necesita para desarrollarse bien.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼