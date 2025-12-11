¿Cuántas variedades de Potus hay? Estas especies le gustarán

El Potus o Poto es una planta enredadera muy popular en interiores. Foto: Pixabay

El potos es de esas plantas que parecen estar en todas partes: en casas, oficinas y hasta en pasillos bien iluminados. Es tan fácil de reconocer que pocos imaginan la historia y la diversidad que hay detrás de él.

En realidad, pertenece al género Epipremnum, un grupo de aproximadamente 41 especies originarias de las regiones tropicales y subtropicales de Asia y del Pacífico. Allí, entre selvas húmedas y árboles imponentes, surgieron muchas de las variedades que hoy llenan de frescura los interiores en todo el mundo.

Eso sí, no debe confundirse con el género Pothos: aunque Epipremnum aureum estuvo clasificada dentro de ese género en el pasado —razón por la que muchos aún la llaman así—, actualmente ya no forma parte de él.

Poto cola de dragón

Epipremnum pinnatum, conocida como Cola de Dragón, este potus se caracteriza por ser una planta trepadora que empieza creciendo en el suelo y luego asciende por árboles hasta convertirse en epífita. Algo interesante, según el Jardín Botánico de Singapur, es que sus hojas cambian con la edad: las jóvenes son enteras y más simples, mientras que las maduras pueden ser grandes, gruesas y con cortes profundos y “agujeros” similares a las de la Monstera.

Eso sí, prospera muy bien en interiores si recibe los cuidados adecuados. Bríndele luz solar indirecta, riego semanal y un sustrato suelto y con buen drenaje para asegurar un crecimiento sano. Tenga en cuenta que algunas variedades de Epipremnum pueden ser tóxicas para perros y gatos, así que ubíquela fuera de su alcance.

Para tenerla en casa es recomendable usar un tutor que guíe su crecimiento.

Pothos dorado

El Epipremnum aureum, conocido como Poto Dorado, Potus o Hiedra del Diablo, es una de las plantas de interior más populares del mundo por su resistencia y facilidad de cuidado. Originaria del sudeste asiático se adapta muy bien a distintos espacios y condiciones, lo que la hace ideal para principiantes. Sus hojas en forma de corazón, de color verde o con variegaciones en amarillo y blanco, forman enredaderas largas que pueden usarse en cestas colgantes o guiadas sobre un tutor.

Como trepadora, puede alcanzar varios metros si cuenta con un soporte adecuado. Prefiere luz indirecta media, aunque tolera bien distintos niveles de iluminación, y solo requiere riego cuando el sustrato se seca.

Poto manjula

El Pothos Manjula es una hermosa variedad de poto reconocida por sus hojas grandes y acorazonadas, con un marmoleado único en tonos verde, blanco, crema e incluso destellos amarillos. Cada hoja es distinta, como si estuviera pintada a mano, lo que la convierte en una planta muy decorativa y llamativa. Crece más lento que otras variedades debido a sus amplias zonas blancas, pero es resistente, fácil de cuidar e ideal para principiantes.

Como planta trepadora de interiores, prospera en un sustrato suelto y con buen drenaje, manteniéndolo ligeramente húmedo y ofreciéndole buena humedad ambiental. Aunque tolera bien las condiciones del hogar es importante tener precaución: al igual que otros cultivares de Epipremnum aureum, el Pothos Manjula es tóxico para personas y mascotas, por lo que debe ubicarse en un lugar seguro.

Poto N’Joy

El poto N’Joy (Epipremnum aureum ‘N’Joy’) es una variedad muy apreciada por sus hojas pequeñas, delgadas y con una variegación blanca y verde más marcada que la del popular ‘Marble Queen’, del cual proviene. Descubierto en 2002, se convirtió rápidamente en una favorita entre los amantes de las plantas de interior gracias a su aspecto delicado, su capacidad para crecer como enredadera y su facilidad de cultivo.

De crecimiento lento, es ideal para macetas pequeñas o cestas colgantes. Si se coloca en un sitio con luz indirecta y brillante, la variegación de las hojas presentará una mayor intensidad.

