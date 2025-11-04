Prepara un postre de mamoncillo con tan solo 5 ingredientes Foto: GettyImages

Si busca un árbol verdaderamente colombiano, de esos que evocan la infancia, los pueblos cálidos y los sabores de la tierra, el mamoncillo es la elección perfecta. Este árbol tropical no solo adorna con su frondoso follaje, sino que regala un fruto dulce y refrescante que encanta a grandes y chicos.

Pero si está pensando en cultivarlo, quizá se pregunte: ¿cuánto tarda en dar sus primeros frutos? Aquí le contamos todo lo que necesita saber para disfrutar de su sabor directamente del árbol.

Conozca más sobre el mamoncillo

El mamoncillo (Melicoccus bijugatus), conocido también como limoncillo, mamón, guapoó, coquito de San Juan, guaya o quenepa, es un árbol frutal tropical perteneciente a la familia de las sapindáceas. Muy apreciado en Colombia y otros países de América Latina, destaca por sus frutos comestibles de sabor dulce y refrescante.

Se caracteriza por ser un árbol perenne que puede alcanzar entre 12 y 18 metros de altura, e incluso superar los 30 en condiciones favorables. Su copa es frondosa y sus hojas están formadas por varios pares de hojitas opuestas. En época de lluvias florece, mostrando racimos de flores pequeñas, de color blanco verdoso y con un aroma agradable.

El fruto del mamoncillo es una drupa redonda de cáscara verde y quebradiza, que se agrupa en racimos grandes y vistosos. En su interior guarda una semilla grande recubierta por una pulpa gelatinosa de color salmón, jugosa y de sabor dulce. Crece desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altitud, en zonas con estaciones secas marcadas, y prospera en suelos profundos y fértiles, aunque también tolera terrenos pobres y periodos de sequía.

¿Cuánto se demora un árbol de mamoncillo en dar frutos?

Su crecimiento y el tiempo que tarda en dar frutos dependen de factores como el clima, el tipo de suelo y el método de propagación utilizado. En condiciones favorables, puede producir hasta 100 kilos de frutos por año, especialmente durante la temporada lluviosa.

Tiempo para dar frutos:

Desde semilla: cuando se cultiva a partir de una semilla, el árbol puede tardar entre 7 y 10 años en comenzar a producir frutos. En algunos casos puede ser más rápido, aunque los árboles sembrados de esta forma suelen demorar más en alcanzar su madurez.

Por propagación vegetativa: si se emplean métodos como el acodo aéreo o el injerto, el tiempo de espera se reduce considerablemente, pudiendo dar frutos en 2 a 5 años.

Eso sí, tenga en cuenta que la propagación del mamoncillo suele hacerse sembrando las semillas directamente en la tierra, que debe ser fértil y contar con buen drenaje para asegurar un crecimiento saludable. Además, es importante que las semillas sean frescas, ya que pierden su viabilidad con rapidez.

