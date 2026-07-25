¿Cuántos “palos” o árboles de café caben en una hectárea y a qué distancia sembrarlos?

Cultivar una mata de café es una manera sencilla de conectar con el campo, conocer el origen de la bebida y valorar aún más cada taza. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

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Aunque Colombia es reconocida mundialmente por la calidad de su café y este cultivo hace parte de la identidad del país, muchas personas desconocen que el éxito de una plantación no depende únicamente de sembrar un cafeto y esperar a que crezca. La distancia entre las plantas, la cantidad de árboles por hectárea y el manejo del cultivo son aspectos que influyen directamente en su desarrollo, su productividad y la calidad de la cosecha.

Si está pensando en cultivar café o quiere mejorar el rendimiento de su cultivo, conocer estos factores desde el principio puede marcar la diferencia. A continuación le explicamos cuál es el espaciamiento recomendado y cómo establecer una plantación de manera adecuada para obtener mejores resultados.

¿Qué debe tener en cuenta?

Para que un cultivo de café sea productivo, no basta con elegir una buena semilla. También es fundamental definir la época de siembra, preparar adecuadamente el terreno y establecer una distancia correcta entre las plantas, ya que estos factores influyen en el crecimiento del cafeto, la circulación del aire, el aprovechamiento de la luz y, en consecuencia, en la calidad y cantidad de la cosecha.

Sin embargo, de acuerdo con el Manual del Cultivo de Café, elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), no existe una única distancia de siembra que sea adecuada para todos los cultivos. Esta debe definirse de acuerdo con las condiciones de cada finca y las características del sistema de producción.

Estos son los principales factores que determinan el espaciamiento entre las plantas:

La pendiente y fertilidad del terreno: los suelos más fértiles o con determinadas pendientes pueden requerir ajustes en la densidad de siembra.

El sistema de cultivo: si el café se siembra bajo sombra, es recomendable dejar una mayor distancia entre las plantas para reducir la competencia por luz y nutrientes.

El sistema de poda: cuando se utilizan podas altas, como bandola o descopes, se necesita un mayor espaciamiento para facilitar el desarrollo de las ramas.

La variedad del cafeto: las variedades de porte alto, como Típica, Borbón, Maragogipe o Tabi, requieren más espacio que las de porte bajo.

Este video le puede dar unos ejemplos de los sistemas de poda para el café:

Entonces, ¿cuántas plantas de café caben en una hectárea?

La cantidad de árboles por hectárea varía según la distancia de siembra elegida. En términos generales, una hectárea puede albergar entre 5.000 y 10.000 cafetos, aunque también existen sistemas más amplios con menor densidad.

Estos son algunos de los modelos más utilizados:

Siembra tradicional (5.000 plantas por hectárea): 2 metros entre surcos y 1 metro entre plantas. Es uno de los esquemas más comunes porque facilita las labores de mantenimiento, la cosecha y el ingreso del personal.

Siembra de alta densidad (hasta 10.000 plantas por hectárea): utiliza distancias más cortas, como 1,5 metros entre surcos y entre 0,8 y 0,9 metros entre plantas. Este sistema busca aumentar la producción por unidad de área y ha sido estudiado por Cenicafé.

Siembra con sombrío (entre 3.300 y 5.000 plantas por hectárea): suele emplear calles de 2,5 a 3 metros y una separación de 0,6 a 0,8 metros entre plantas, lo que favorece la entrada de luz y facilita el manejo del cultivo en zonas húmedas.

En cualquier caso, la densidad de siembra debe adaptarse a las condiciones ambientales del lugar, al manejo agronómico y a la variedad de café que se pretende cultivar para obtener el mejor rendimiento posible.

¿Cómo sembrar correctamente el plátano?

Sembrar café va más allá de abrir un hueco y colocar el colino. Para que el cultivo tenga un buen desarrollo, es importante preparar el terreno, elegir el momento adecuado para el trasplante y seguir una serie de recomendaciones que favorezcan el crecimiento de las raíces y la futura producción.

Antes de sembrar, verifique que el terreno reúna las condiciones necesarias para el cultivo.

Luz solar: las plantas deben tener suficiente espacio para que la luz llegue hasta las hojas inferiores.

Pendiente del terreno: en laderas o zonas inclinadas, la distribución de las plantas debe adaptarse a las curvas de nivel para reducir la erosión.

Facilidad de manejo: un espaciamiento adecuado permite realizar labores como la fertilización, el control de malezas y la cosecha sin dificultades.

1. Prepare correctamente el hoyo.

Para suelos aptos para café, el hoyo recomendado es de 30 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad.

Si el suelo es muy arcilloso, conviene aflojar el fondo del hoyo para facilitar el desarrollo de la raíz principal. Además, la tierra más fértil que se retire durante la excavación debe reservarse para utilizarla nuevamente durante el trasplante.

2. Realice el trasplante durante la temporada de lluvias.

La mejor época para sembrar café coincide con el inicio de las lluvias, ya que la humedad del suelo favorece el establecimiento de las plantas y reduce el riesgo de pérdida por falta de agua.

Durante el trasplante se recomienda:

Transportar los colinos cuidadosamente desde el almácigo hasta el lote.

Limpiar el área alrededor del hoyo antes de sembrar.

Colocar una pequeña cantidad de tierra en el fondo del hoyo y ubicar la planta de manera que quede al nivel del suelo.

Retirar la bolsa con cuidado para no romper el pilón o cepellón.

Rellenar el hoyo con la tierra reservada, compactándola suavemente para dar estabilidad a la planta y evitar encharcamientos.

3. Tenga paciencia con la producción.

El café no produce frutos de inmediato. En condiciones adecuadas, un cafeto puede tardar entre cuatro y cinco años en iniciar su producción. Tras la floración, las cerezas de café requieren aproximadamente 30 a 35 semanas para alcanzar su madurez, aunque este tiempo puede variar según la variedad cultivada y las condiciones climáticas.

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