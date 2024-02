¿Cucarachas en casa? Estas plantas pueden ayudarle a ahuyentarlas

La albahaca es una de las plantas aromáticas que tiene distintos usos. Entre ellos, mantener alejadas a las cucarachas, pues su intenso olor resulta molesto para ellas. Foto: Pixabay

Los insectos hacen parte del equilibrio natural del medio ambiente. Tanto las moscas, como los zancudos y las cucarachas, cumplen con un papel fundamental en la cadena trófica. Sin embargo, su presencia en los hogares puede resultar siendo un problema para la sanidad, ya que funcionan como vectores de agentes patógenos, que pueden afectar la calidad de los alimentos e incluso la salud de quienes habitan allí.

De acuerdo con un estudio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay cerca de 45 patógenos que pueden transmitir de manera mecánica y natural, principalmente bacterias, hongos protozoarios, helmintos y virus.

Por suerte, en la actualidad hay distintos métodos para prevenir su aparición. Algunos de ellos un poco más químicos e invasivos, que, aunque efectivos, pueden afectar la salud de animales domésticos y generar molestias en las labores cotidianas. Es por ello, que desde La Huerta les compartimos cinco especies de plantas que funcionan como insecticidas naturales y que puede plantar en su jardín o mantener en interior.

Plantas que funcionan como insecticidas naturales

El clásico de la cocina también tiene propiedades en su composición que contribuyen a mantener alejadas a las cucarachas del hogar. La albahaca, que es sensible al frío y necesita mucho sol, es una de las favoritas para iniciar una huerta casera, ya que no requiere muchos cuidados, además de un riego constante. Pero pocos saben que funciona como un insecticida natural. Su olor espanta a las cucarachas y hace que no se vuelvan a acercar al lugar donde se plante.

Para hacer más eficaz su uso, se recomienda ubicarla cerca a las puertas, ventanas y a la cocina. Puntos claves para la entrada y tránsito de las cucarachas.

Al igual que la albahaca, la menta funciona como insecticida por su olor característico que aunque es atrayente para los humanos, puede resultar molesto para los insectos, incluidas las cucarachas y las hormigas.

Esta planta, que requiere abundante riego (sin encharcamiento) y exposición al sol, es otra imprescindible si le agradan los olores aromáticos y quiere hacer provecho de sus propiedades para ambientar el hogar, usarla en recetas y combatir las cucarachas. Tanto en jardines como en interiores, es fácil de mantener.

Llamativa por sus flores violetas y su intenso olor, la lavanda es una de las plantas que se puede cultivar tanto industrialmente como ornamentalmente. Para el hogar, trae múltiples beneficios. Según el Ministerio de Salud de Chile, sus tallos con hojas y flores se usan para combatir trastornos nerviosos como el insomnio, las palpitaciones y dolores reumáticos como los síntomas generados por la laringitis, bronquitis y resfriados por su acción balsámica.

Al igual que sus compañeras aromáticas, espantan a las cucarachas. Necesitan mucha luz, pero son perfectas para los jardines y terrazas, ya que resisten a cambios de temperatura.

Al igual que la lavanda, el romero no solo es una planta aromática y bonita, también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, diuréticas, antioxidantes, bactericidas, antisépticas y cicatrizantes.

En cuanto a su cuidado, requiere mucho sol, pero poca agua, dependiendo de las condiciones climáticas se puede regar dos a tres veces por semana. Sin embargo, esté pendiente de su estado, intente ser cuidadoso con la humedad, asegure un buen drenaje. Puede sembrarse en exteriores o interiores.

Crisantemos (Chrysanthemum)

Uno de los pesos pesados contra las cucarachas son los crisantemos. Esta planta, que genera floración amarilla, naranja, roja, blanca y rosa, tiene una ventaja dentro de las especies que funcionan como insecticidas naturales. El piretro, un agente químico que se encuentra dentro de sus propiedades, que resulta tóxico para los insectos. Según la revista de agroecología Leisa, este componente es “ideal para el control de plagas. Son muy efectivas contra una amplia gama de insectos y hasta ahora no hay informes del desarrollo de razas resistentes. Las piretrinas paralizan a los insectos muy rápidamente al contacto, una característica muy valiosa. Una de las principales ventajas de las piretrinas es su baja toxicidad para los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre”.

Esta planta es ideal tanto para exteriores como para interiores. Es resistente, pero no se recomienda exponerla al sol directo. Necesita riego frecuente, aunque hay que tener cuidado con el encharcamiento. Ideal para ubicarla cerca a una ventana con sombra y que actúe como insecticida mientras realiza su proceso de fotosíntesis.

