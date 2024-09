Dama de noche: belleza, fragancia y cuidados de esta planta

Su nombre científico, Cestrum nocturnum, proviene del latín "nocturnum," que significa "nocturno," debido a que su fragancia intensa y cautivadora solo se libera durante la noche. Esta flor también es conocida por atraer polinizadores nocturnos, como polillas, que se sienten atraídas por su aroma dulce y penetrante. Foto: Secretaria de Ambiente Bogotá

En la penumbra de la noche, cuando la mayoría de las plantas se cierran en silencio, la dama de noche, conocida científicamente como Cestrum nocturnum, se convierte en el alma del jardín. Esta planta famosa por su fragancia dulce y penetrante que solo se libera al caer la noche, ha fascinado a jardineros y amantes de la naturaleza durante generaciones.

Se trata de un arbusto de crecimiento vigoroso que puede alcanzar alturas de entre 2 y 3 metros, aunque en condiciones óptimas puede crecer aún más. Sus hojas son grandes, de forma ovalada o lanceolada, con bordes ligeramente dentados y un color verde oscuro brillante que proporciona un contraste notable con las flores. Estas hojas miden entre 10 y 20 cm de largo y 5 a 10 cm de ancho.

Las flores, que emergen en racimos terminales, son pequeñas, tubularmente alargadas y de un color que varía desde blanco verdoso a amarillo pálido. Cada flor mide aproximadamente 1 a 2 cm de largo y tiene un tubo que se ensancha hacia el extremo. Los racimos pueden medir entre 8 y 15 cm de largo y están compuestos por varias docenas que florecen simultáneamente.

El aspecto más distintivo de la dama de noche es su fragancia intensa y dulce, que se libera principalmente durante la noche. Las flores están dispuestas de manera que maximiza la dispersión de su aroma, atrayendo a polillas y otros polinizadores nocturnos. La planta también produce frutos pequeños y redondeados que maduran a un color rojo brillante, aunque su principal atractivo es sin duda la fragancia nocturna que emana de sus flores.

La planta dama de noche es originaria de las regiones tropicales de América, específicamente de México y América Central. Su nombre común, “dama de noche,” hace referencia a su carácter nocturno: la floración y la liberación de su distintivo aroma dulce ocurren principalmente durante la noche. Históricamente, esta planta ha sido valorada en diversas culturas por sus propiedades aromáticas y medicinales. De acuerdo con un estudio titulado Cestrum nocturnum L.: A Review of Its Botany, Pharmacology, and Ethnobotanical Uses, publicado en 2019 en el Journal of Ethnopharmacology, se ha documentado que la planta posee compuestos bioactivos que pueden tener efectos sedantes, analgésicos y antiinflamatorios. Estos efectos han sido utilizados en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias, desde insomnio hasta dolores corporales.

Desde tiempos antiguos, la dama de noche ha sido parte de la medicina tradicional en varias culturas. En México y América Central, se ha utilizado en infusiones para tratar problemas respiratorios y digestivos. Además, la planta ha sido apreciada en prácticas ceremoniales por su aroma distintivo, que se cree que tiene propiedades relajantes y purificadoras.

Es muy apreciada en jardinería por su capacidad para añadir un aroma embriagador a los jardines nocturnos. Se utiliza en arreglos florales y como planta de acento en jardines, especialmente en áreas donde se desea una fragancia nocturna. Sus racimos de flores pequeñas y fragantes son ideales para decorar patios y terrazas, creando un ambiente encantador en las noches de verano. El aroma dulce y penetrante de la dama de noche es utilizado en la creación de perfumes y ambientadores, su fragancia es conocida por ser intensa y persistente, y se emplea en la formulación de perfumes nocturnos y fragancias de lujo. La esencia de la dama de noche también puede ser extraída y utilizada en productos cosméticos y aromaterapia.

Además, atrae a polillas y otros polinizadores nocturnos que son esenciales para el equilibrio ecológico de los jardines y huertos. Aunque no es su uso principal, su presencia puede contribuir al control natural de algunas plagas al atraer insectos benéficos que se alimentan de plagas nocivas. En algunas culturas latinoamericanas, la dama de noche se utiliza en ceremonias y rituales debido a su fragancia y su simbolismo de purificación.

Guía de siembra

Según Gilberto Arenas, del Jardín Botánico de San Andrés, este es el proceso a seguir para sembrar la planta dama de noche:

Selección del lugar: prefiere lugares con luz solar directa. Idealmente, debe recibir al menos 6 horas de sol al día. Es mejor en climas cálidos y tropicales, pero puede adaptarse a zonas subtropicales. Evite lugares con heladas o temperaturas extremadamente frías.

Preparación del suelo: prefiere suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Los suelos arenosos o limosos son ideales. El pH del suelo debe estar entre 6.0 y 7.5, ligeramente ácido a neutro. Mejore el suelo con compost o estiércol bien descompuesto para asegurar una buena nutrición. Asegúrese de que el área tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento, que puede causar pudrición de raíces.

Siembra: La siembra se realiza mejor en primavera o principios de verano, cuando las temperaturas comienzan a subir, puede empezar con semillas o plantas jóvenes. Para semillas remójelas en agua tibia durante 24 horas antes de sembrar. Siembre las semillas a una profundidad de aproximadamente 1 cm en bandejas de germinación o macetas pequeñas y mantenga el suelo húmedo y cálido (entre 20°C y 25°C) para promover la germinación, que puede tardar entre 2 y 6 semanas. Una vez que las plántulas tienen al menos 10 cm de altura y han desarrollado varias hojas, transplántalas al jardín o a macetas más grandes. Mantén una distancia de 1.5 a 2 metros entre cada planta para permitir un buen desarrollo.

Cuidado y mantenimiento: necesita un riego regular, pero asegúrese de que el suelo esté bien drenado para evitar el exceso de agua. Riéguela cuando la capa superior del suelo esté seca al tacto. Fertilice cada 6-8 semanas durante la primavera y el verano con un fertilizante balanceado, puede usar fertilizantes líquidos o de liberación lenta. Realice una poda ligera para mantener la forma de la planta y promover un crecimiento más denso y elimine las flores marchitas para fomentar nuevas floraciones y evitar la formación de frutos si no desea que la planta se auto-siembra.

“Las flores suelen aparecer en racimos terminales durante la primavera y el verano. Su fragancia se libera principalmente por la noche. En regiones con inviernos fríos, considera proteger la planta con una capa de mulch o trasladarla a un lugar más cálido durante el invierno”, concluyó Arenas.

