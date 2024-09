De jardín a estrella: ¿cómo hacer que sus plantas brillen?

El brillo en las plantas no solo añade un toque mágico a su jardín, sino que también puede ser el resultado de prácticas de cultivo innovadoras y técnicas de iluminación creativas. Foto: Secretaria de Ambiente Bogotá

En el mundo de la jardinería, el deseo de ver las hojas de las plantas brillar va más allá de un simple anhelo estético: es una búsqueda de transformar espacios verdes en presentaciones de luz y color.

“En términos funcionales, el brillo puede indicar la salud y el estado fisiológico de una planta. Las hojas brillantes suelen estar asociadas con una superficie saludable y una cutícula bien desarrollada, lo que puede ayudar a reducir la pérdida de agua y proteger contra enfermedades”, dijo a El Espectador Andrés Morantes, coordinador de jardinería del Jardín Botánico La Macarena.

Las plantas pueden desarrollar características brillantes como una estrategia para atraer polinizadores o para reflejar la luz en condiciones de alta intensidad luminosa, lo cual puede optimizar la fotosíntesis. Además, la capacidad de algunas plantas para emitir o reflejar luz, como es el caso de las especies bioluminiscentes o aquellas con adaptaciones especiales para captar luz en ambientes de sombra, es crucial para su adaptación y supervivencia en diversos hábitats.

Sin embargo, el brillo del que acá nos ocuparemos varía según la especie y sus características específicas. Aunque algunos principios generales se aplican, no todas las plantas responden de la misma manera al intento de realzar su brillo. Morantes expone que algunas plantas tienen adaptaciones naturales que les permiten brillar. Por ejemplo, las plantas con hojas cerosas o grasas, como las suculentas, suelen tener un brillo natural debido a su cutícula densa y su capacidad para retener agua, pero se puede aumentar el brillo de las plantas mediante técnicas como el uso de soluciones de pulido para hojas, iluminación especial o cuidados específicos.

Entre los factores que alteran el brillo se encuentra el tipo de planta, pues las que cuentan con hojas grandes y anchas, como las Ficus o las Dieffenbachia, suelen ser más fáciles de hacer brillar con tratamientos externos. Las plantas con hojas pequeñas o cubiertas de vellosidades, como algunas especies de helechos, pueden ser más difíciles de tratar.

A eso se suma el estado de salud, ya que la plantas saludables con hojas bien hidratadas y libres de plagas o enfermedades responden mejor a tratamientos de brillo, plantas estresadas o enfermas pueden no mostrar un brillo mejorado. Además, también hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, pues la cantidad de luz, temperatura y humedad influirán en cómo una planta reacciona a los métodos de realce del brillo. Por ejemplo, plantas que prosperan en condiciones de baja luz pueden no responder bien a técnicas que implican iluminación intensa.

“Hay plantas que, aunque tengan a favor los factores determinantes para el brillo, no van a brillar con facilidad. Estas son los helechos y musgos, que tienden a tener un brillo más sutil debido a su estructura de hoja fina o peluda. Los métodos de pulido o iluminación intensa no suelen ser efectivos para ellos. Y las especies con hojas rugosas o con vellosidades, como algunas variedades de begonia o bromelias, pueden no beneficiarse de técnicas de brillo tradicionales”, expicó el experto.

¿Cómo darle brillo a sus plantas?

A pesar de lo anterior, según Morantes sí hay métodos convencionales y generales para la mayoría de tipos de plantas.

Pulido de Hojas: Es ideal para plantas con hojas lisas y robustas, como el Ficus o el Potos, ya que puede mejorar su apariencia sin dañar la superficie. Sin embargo, para plantas con hojas delicadas o vellosas, como los Helechos, este método puede no ser adecuado, ya que podría causar daño.

Materiales Necesarios: Solución de pulido comercial, es decir, productos diseñados específicamente para mejorar el brillo de las hojas. Alternativamente, se puede usar una mezcla casera de agua y unas gotas de aceite vegetal. Paño suave o esponja no abrasiva, preferiblemente de microfibra para evitar rasguños.

Pasos: Antes de comenzar, asegúrese de que las hojas estén limpias de polvo y suciedad. Utilice un paño seco para retirar cualquier residuo superficial. Si usa un producto comercial, lea las instrucciones del fabricante. Para una mezcla casera, combine agua tibia con unas gotas de aceite vegetal (por ejemplo, aceite de oliva) en un recipiente. Humedezca el paño suave con la solución elegida. Exprese el exceso de líquido para evitar que las hojas queden demasiado mojadas. Con movimientos suaves y circulares, frote la superficie de cada hoja y aplique una presión ligera para evitar dañar la hoja. Permita que las hojas se sequen naturalmente durante unos minutos antes de devolver la planta a su ubicación habitual. Esto ayudará a que el brillo se asiente de manera uniforme.

Uso de iluminación especial: Es beneficioso para plantas de interior que requieren mucha luz, como las Clorofitas, mejorando su color y brillo. No obstante, para plantas que prefieren sombra, es necesario ajustar la intensidad de la luz para evitar el estrés.

Materiales Necesarios: Lámparas LED de espectro completo estas lámparas imitan la luz natural y son ideales para realzar el color y el brillo de las plantas. Un trípode o soporte ajustable para posicionar la lámpara a la distancia adecuada.

Pasos: Coloque la lámpara en una posición que permita una exposición uniforme a toda la planta. La distancia ideal entre la lámpara y las hojas varía según el tipo de planta y la potencia de la lámpara, generalmente, una distancia de 30 a 60 cm es adecuada. Configure la intensidad de la luz según las necesidades de la planta, muchas plantas requieren entre 12 y 16 horas de luz al día para un crecimiento óptimo y para resaltar su brillo. Observe cómo responde la planta a la luz, si nota signos de quemaduras en las hojas o estrés, ajuste la distancia de la lámpara para reducir la intensidad de la luz.

Mejora de la hidratación y nutrición: Es fundamental para casi todas las plantas, promoviendo su salud y brillo, pero debe ser moderada en suculentas y cactus que requieren menos agua y fertilización.

Materiales Necesarios: Preferiblemente agua a temperatura ambiente para evitar el choque térmico, un fertilizante líquido con una proporción equilibrada de nitrógeno, fósforo y potasio (por ejemplo, 10-10-10).

Pasos: Asegúrese de que la planta reciba la cantidad adecuada de agua. Riegue la planta cuando el sustrato esté seco al tacto. Evite tanto el exceso como la falta de agua, ya que ambos extremos pueden afectar negativamente la salud de la planta. Diluir el fertilizante en agua siguiendo las instrucciones del fabricante, generalmente, se recomienda fertilizar cada 4-6 semanas durante la temporada de crecimiento activa. Monitoree la planta para detectar signos de deficiencias nutricionales o sobrealimentación, como hojas amarillentas o manchas. Ajuste la frecuencia de fertilización según sea necesario.

Limpieza y desinfección: Ayuda a mantener el brillo y la salud de las hojas en plantas de hojas lisas y resistentes, mientras que para las hojas delicadas o con vellosidades, se recomienda usar métodos más suaves como el aire comprimido.

Materiales necesarios: Agua tibia, para evitar el choque térmico a las hojas, paño suave, idealmente de microfibra para una limpieza efectiva sin dañar las hojas, y solución desinfectante suave (opcional), una mezcla de una parte de vinagre con tres partes de agua puede ser útil para tratar manchas o hongos leves.

Pasos: Humedezca el paño con agua tibia, con cuidado, limpie las hojas para remover el polvo y la suciedad. Esto también ayuda a prevenir la acumulación de esporas de hongos y plagas. Para tratar manchas o hongos, aplique la solución desinfectante suave en un paño limpio y frote suavemente sobre las áreas afectadas. Asegúrese de enjuagar bien las hojas con agua limpia después de aplicar la solución para evitar cualquier residuo. Deje que las hojas se sequen completamente antes de devolver la planta a su ubicación habitual para evitar problemas de hongos.

Uso de aceites naturales: Puede proporcionar un brillo adicional a plantas con hojas grandes y lisas, como la Monstera, pero debe evitarse en plantas con hojas peludas o muy delicadas, donde el aceite podría obstruir los estomas.

Materiales necesarios: Aceite vegetal o de Neem, pues son aceites naturales que proporcionan un brillo adicional a las hojas, y un paño suave para la aplicación del aceite.

Pasos: Mezcle una cucharadita de aceite (como el aceite de oliva o de neem) con un litro de agua en un recipiente. Agite bien para asegurar que el aceite se disperse uniformemente. Humedezca el paño suave con la solución preparada, con movimientos suaves, aplique la solución en la superficie de las hojas. Asegúrese de que el aceite se distribuya de manera uniforme sin acumularse en exceso. Frote suavemente las hojas con el paño para darles un brillo uniforme. Evite aplicar demasiado aceite para no obstruir los estomas de las hojas, y observe la planta para asegurarse de que no haya exceso de aceite ni efectos adversos. Ajuste la cantidad de aceite utilizado según sea necesario.

