¿De qué planta se hace el tequila? Usos y beneficios del agave azul

Imagen de referencia de Agave Azul Foto: magnific

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Cuando pensamos en el tequila, es común imaginar una de las bebidas más representativas de México, presente en celebraciones, reuniones y tradiciones que han trascendido fronteras. Su fama es tan grande que hoy se consume en distintos países del mundo y forma parte de la identidad cultural mexicana. Sin embargo, detrás de cada botella existe una historia que comenzó mucho antes de que esta bebida llegara a una copa.

Y es que para encontrar su origen, hay que mirar hacia los campos donde crece el agave azul, una planta que durante siglos ha sido aprovechada por las comunidades mexicanas no solo para producir esta famosa bebida, sino también como fuente de alimento, materia prima y elemento clave de tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Quédese, que le diremos todo lo que debe saber del agave.

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¿Cuál es la planta del tequila?

El tequila tiene su origen en una planta emblemática de México: el agave azul (Agave tequilana Weber variedad Azul). Esta especie es nativa de las regiones áridas y semiáridas del occidente mexicano, especialmente del estado de Jalisco, donde encuentra las condiciones ideales para su desarrollo gracias a los suelos bien drenados y al clima seco.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno de México, se trata de una planta suculenta perenne que forma una roseta de largas hojas rígidas y puntiagudas de color azul verdoso. En el centro desarrolla una gran estructura conocida como piña o cabeza, donde almacena azúcares naturales, principalmente fructanos, que posteriormente se transforman en los compuestos necesarios para la elaboración del tequila.

Y es que tras la cosecha de la planta, las cabezas del agave pasan por distintas etapas que incluyen la cocción, extracción de azúcares, fermentación, destilación y, en algunos casos, maduración.

El agave azul es una especie monocárpica, lo que significa que florece una sola vez en toda su vida. Este proceso puede ocurrir entre los seis y los quince años de edad, cuando la planta desarrolla un imponente tallo floral que puede alcanzar varios metros de altura y produce numerosas flores de tonos verdosos y amarillentos. Después de la floración, la planta muere.

Gracias a millones de años de evolución en ambientes secos, el género Agave ha desarrollado una extraordinaria diversidad que supera las 300 especies, muchas de ellas conocidas popularmente como maguey, pita, cabuya, fique o mezcal.

De acuerdo con la normativa mexicana, la producción de esta bebida está protegida por la Denominación de Origen Tequila, que limita su elaboración a determinadas regiones del país y establece los requisitos que deben cumplir los productores para garantizar la autenticidad de esta bebida tradicional.

¿Para qué sirve el agave azul?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Kew, en el Reino Unido, el agave azul (Agave tequilana Weber variedad Azul) es una de las plantas más aprovechadas de México gracias a sus múltiples usos alimenticios, industriales, ornamentales y culturales.

Por ejemplo, aunque el uso más conocido del agave azul es la elaboración del tequila. El agave azul también se emplea para obtener jarabe o néctar de agave, un endulzante de origen vegetal que se utiliza como alternativa a la miel y al azúcar en diversas preparaciones gastronómicas.

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Además, el Jardín Botánico también señala que la pulpa que queda después de procesar la piña no se desperdicia. Este material puede utilizarse como alimento para animales, compost o transformarse en papel, lo que permite aprovechar gran parte de la planta.

Por otra parte, investigaciones recientes han demostrado que estos residuos también pueden convertirse en bioplásticos y bioetanol, alternativas más sostenibles frente a algunos materiales derivados del petróleo.

En cuanto a la salud, investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México han identificado que los fructanos presentes en el agave azul pueden favorecer la absorción de calcio y magnesio, minerales fundamentales para la salud de los huesos.

Los estudios encontraron que estos compuestos, al interactuar con la microbiota intestinal, contribuyen a la formación de nueva masa ósea en modelos animales con osteoporosis. Aunque aún son necesarios estudios clínicos en humanos, los resultados sugieren que podrían convertirse en un complemento para el tratamiento de esta enfermedad.

Por su parte, según explica la Comisión para la Industria de Vinos y Licores de México, en la medicina tradicional, el agave era utilizado para tratar heridas, infecciones digestivas y algunas inflamaciones, gracias a las propiedades que se le atribuían desde tiempos ancestrales.

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