Del Tamagotchi a la maceta: así funciona Senso, el sensor de plantas con IA

Tu compañero pixelado dentro de SENSO reacciona emocionalmente a los datos reales de tu planta Foto: Senso Plant Sensor

¿Y si sus plantas pudieran hablarle a través de un personaje pixelado? Esa es la propuesta de Senso, un sensor de plantas gamificado que debutó en el CES2026, la feria de tecnología más grande del mundo que se celebra en Las Vegas, y que busca transformar el cuidado tradicional en una experiencia interactiva condensado en un Tamagotchi.

Con una estética que evoca los videojuegos de los años noventa, Senso utiliza inteligencia artificial para mejorar el cuidado de las plantas. Si usted fue fanático de las mascotas virtuales y tuvo una en su infancia, sabrá de inmediato cómo funciona este dispositivo: se cuida como un personaje digital que necesita atención constante. La diferencia es que, en este caso, detrás del juego hay datos reales.

Senso tiene el aspecto de un Tamagotchi clásico, pero está diseñado para vivir en una maceta. Su cuerpo compacto, de formas redondeadas y acabado en diferentes colores integra una pequeña pantalla donde aparece una criatura pixelada animada. Este personaje interactúa con el usuario y refleja en tiempo real el estado de la planta. La animación no es solo decorativa: cambia su comportamiento y expresión según las condiciones del cultivo y los cuidados que reciba.

En cuanto a sus características técnicas, cuenta con una pantalla de 300 píxeles de ancho por 120 píxeles de alto, con una resolución de 72 dpi. Tiene un peso de 63 gramos, una capacidad de 1100 ml y funciona con una batería de 1000 mAh, diseñada para acompañar el monitoreo continuo de la planta sin interrupciones.

En la parte inferior, el dispositivo se conecta a sondas modulares que se insertan directamente en el sustrato. Estas varillas negras, intercambiables y de distintas profundidades, permiten medir variables como la humedad del suelo, la temperatura y la exposición a la luz. En la carcasa frontal, Senso incorpora botones físicos que refuerzan la experiencia retro y facilitan la interacción directa, sin depender exclusivamente del teléfono móvil.

La animación es uno de sus rasgos más distintivos: la criatura “despierta” cuando el sensor entra en contacto con la tierra, reacciona a los cambios del entorno y guía al usuario a través de misiones y alertas visuales. Así, Senso convierte los datos técnicos del cuidado de las plantas en una experiencia visual, intuitiva y lúdica, donde la tecnología se comunica a través del movimiento y la expresión de un personaje digital.

¿Cómo ponerlo en las plantas?

Así se instala y se utiliza Senso:

Coloque los sensores en el suelo: las sondas intercambiables se insertan directamente en el sustrato y se adaptan a distintas profundidades según el tamaño de la maceta.

Fije el dispositivo de forma magnética: el módulo principal se conecta fácilmente al sensor sin necesidad de herramientas.

Use la aplicación móvil: desde la app se pueden rastrear en tiempo real datos como humedad, temperatura y exposición a la luz.

Gestione varias plantas: es posible conectar múltiples sensores y administrar diferentes perfiles desde una sola interfaz.

Cumpla los retos: El componente lúdico también cumple un rol clave. La criatura pixelada reacciona emocionalmente a la información que recopila el sensor y guía al usuario a través de desafíos diarios de cuidado, que incluyen: completar tareas cotidianas de mantenimiento, obtener recompensas para desbloquear nuevos personajes y ayudar al compañero digital a restaurar la vida en su planeta natal

El sistema se complementa con accesorios modulares que permiten personalizar el monitoreo según cada especie, zona de crecimiento y tipo de maceta. La aplicación organiza perfiles de plantas, necesidades específicas y registros históricos, facilitando un seguimiento detallado y continuo.

Senso también será compatible con plataformas de automatización del hogar como Home Assistant, Homey e IFTTT, lo que permitirá integrarlo fácilmente a ecosistemas inteligentes.

