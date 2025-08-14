Descubra “La Vida de un Jardín Real” en el Royal Baths Park de Varsovia

La exposición está abierta en Varsovia hasta el 14 de septiembre de 2025. Foto: pixabay

En el corazón de Varsovia, entre senderos arbolados y palacios neoclásicos, se esconde un lugar que ha sido testigo de intrigas reales, banquetes fastuosos, paseos de enamorados y la silenciosa dedicación de generaciones de jardineros. Hoy, ese escenario cobra nueva vida con “La vida de un jardín real”, una exposición que no solo narra la historia de los Jardines Reales de Łazienki, sino que invita a recorrer más de tres siglos de memoria, naturaleza y arte.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 14 de septiembre de 2025, es una oportunidad única para descubrir los secretos y la belleza de uno de los tesoros más emblemáticos de Polonia.

¿Qué podrá ver en la exposición?

El Parque Real Łazienki conocidos también como Royal Baths Park es el mayor parque público de Varsovia, con cerca de 80 hectáreas de jardines, palacios y estanques. Ubicado al sur del distrito de Śródmieście, sobre la avenida Ujazdów y dentro de la histórica Ruta Real, combina la elegancia paisajística con un rico legado arquitectónico.

La exposición La vida de un jardín real, en este jardín, presenta la historia de este espacio y de las personas que lo han creado, cuidado y habitado durante más de tres siglos. No es solo un recorrido por estilos de jardinería, sino una oportunidad para conocer la vida de quienes han trabajado allí y su papel en la evolución del lugar.

La muestra se organiza en dos enfoques. El primero, cronológico, abarca desde 1674, cuando Stanisław Herakliusz Lubomirski adquirió la finca de Ujazdów, hasta 2025, año en que se completó el inventario de árboles. Este recorrido pasa por los proyectos reales de Stanisław August, el período de residencia del zar, la época de entreguerras, la República Popular Polaca y el cuidado actual del jardín. El segundo enfoque analiza aspectos concretos: cambios en la composición y arquitectura, edificios desaparecidos, apertura de nuevas avenidas y la labor de arquitectos, propietarios y jardineros.

Uno de los objetivos centrales es rescatar la memoria de los jardineros, tanto de épocas pasadas como de la actualidad. La exposición presenta registros históricos y testimonios que muestran su contribución al mantenimiento del jardín.

El recorrido también destaca el papel social de los Baños Reales. En tiempos del rey Stanisław August, el lugar fue escenario de reuniones como las “cenas de los jueves” y de encuentros públicos y privados que influyeron en la vida política y cultural del país. Además, se aborda el jardín como un espacio vivo con aves, animales y plantas, recordando que históricamente incluía huertas, frutales y estanques con carpas destinadas al consumo.

De hecho, este lugar es famoso por sus monumentos neoclásicos, situados en jardines históricos cuidadosamente conservados. Alberga tres jardines principales —el Real, el Romántico y el Modernista— creados en diferentes épocas y con estilos distintos. La exposición busca revelar su historia, hasta ahora poco conocida, y lo hace a través de fotografías de archivo, obras de arte, objetos de uso cotidiano y piezas de artesanía, se muestra la evolución de sus espacios y arquitectura, así como su relevancia para los habitantes de Varsovia y su influencia en el imaginario polaco.

La exposición dedica un apartado a “La gente del Real Łazienki”, mostrando a los creadores y administradores de los jardines y recuperando biografías inéditas de jardineros que incluso llegaron a residir en la finca real. Se presentan diseños de edificios neoclásicos elaborados por Tylman van Gameren, así como documentos históricos —como el Herbario y registros de gastos y mantenimiento de la época zarista— que revelan las plantas cultivadas y los métodos de cuidado empleados. Cuadros y fotografías antiguas han permitido a los especialistas del Departamento de Jardines del museo recrear cuatro parterres históricos, visibles en torno al Palacio de la Isla y la antigua posada.

Entre las piezas expuestas figuran herramientas de jardinería, como un cortacésped mecánico inglés de principios del siglo XX, y un nomograma para trazar relojes de sol. Una proyección recoge testimonios de jardineros actuales sobre su trabajo.

La parte natural de la exposición se centra en la flora y fauna de los jardines, reconocidas ya en tiempos de Stanisław August por su valor estético. Motivos vegetales y animales decoran aún hoy las estancias del palacio, integrando el paisaje exterior con el diseño interior. Esta sección incluye una visualización en 3D de un vestido a la francesa con motivos florales de telas del siglo XVII y joyas del siglo XVIII inspiradas en la naturaleza.

La directora del museo, Marianna Otmianowska, subraya que los Baños Reales son la última residencia de verano de un rey de Polonia en el centro de una capital europea y abierta al público. El jardín forma parte de la identidad de Varsovia y ha acompañado la vida de generaciones, desde la infancia hasta la vejez.

Un aspecto destacado de la exposición es su compromiso total con la accesibilidad, especialmente para personas con necesidades especiales. Se han incorporado ‘tifografías’ (representaciones gráficas de objetos en braille) que permiten la exploración táctil, permitiendo a los visitantes con discapacidad visual explorar, por ejemplo, un retrato de Lubomirski, sintiendo la textura de la piel, la forma de la cara y la estructura de los materiales. Como señala la Dra. Izabela Kopania, comisaria de la exposición, se ha utilizado textos sencillos (ETR) para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a comprender mejor la narración. Los organizadores subrayan que cada exposición del Parque Łazienki se crea pensando en la plena inclusión de todos los públicos, independientemente de sus capacidades sensoriales o cognitivas.

De hecho, la dimensión internacional de la exposición refleja el prestigio y la importancia de los Baños Reales en el contexto cultural europeo. Y es que realizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de Francia y el Museo de Artes Decorativas de París, la muestra demuestra la envergadura de la confianza institucional que rodea a este patrimonio polaco. El museo forma parte de la Asociación de Residencias Reales Europeas, cuyo presidente es tradicionalmente el director de Versalles, situando a los jardines de Łazienki en el mismo nivel que los más prestigiosos espacios palatinos europeos.

Cómo ir al evento

La muestra puede visitarse los martes y miércoles de 10:00 a 17:00, los jueves y viernes de 10:00 a 18:00, los sábados de 12:00 a 20:00 y los domingos de 10:00 a 16:00. El último acceso es 30 minutos antes del cierre.

La entrada cuesta:

General: 30 PLN ($33.000 COP aproximadamente)

Adultos con tarjeta de familia numerosa: 20 PLN ($22.000 COP aproximadamente)

Viernes: entrada gratuita para visitas individuales.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla, en la máquina expendedora ubicada en la Podchorążówka (Escuela de Cadetes) o en línea. Esto facilita el acceso y permite planificar la visita con antelación.

Los domingos habrá visitas guiadas especiales que incluyen anécdotas y comentarios que profundizan en la historia del lugar. Las próximas fechas son el 24 de agosto y el 7 de septiembre, ambas de 14:30 a 15:30.

Cinco recomendaciones para la visita:

Aprovechar la entrada gratuita de los viernes si la visita es individual. Llegar con tiempo suficiente para recorrer la exposición antes del cierre, considerando que el acceso termina 30 minutos antes. Comprar las entradas en línea para evitar filas, especialmente en fines de semana. Asistir a las visitas guiadas dominicales para obtener una visión más completa del lugar. Llevar calzado cómodo, ya que el recorrido incluye diferentes áreas del jardín y puede implicar caminar bastante.

