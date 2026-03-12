Diez alimentos que parecen verduras, pero en verdad son frutas

tomate Foto: EFE - ARSHAD ARBAB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la cocina estamos acostumbrados a dividir los alimentos entre frutas y verduras, pero esa clasificación no siempre coincide con lo que dice la botánica. Y es que muchas plantas que usamos en ensaladas, guisos o platos salados en realidad son frutos. El tomate es quizá el ejemplo más famoso de este debate, pero no es el único.

De hecho, varios alimentos que solemos considerar verduras también entran en la categoría de frutas desde el punto de vista científico. La diferencia está en el contexto: en la cocina se clasifican por su sabor y su uso en las preparaciones, mientras que la botánica se basa en la estructura de la planta. Bajo esta definición, se consideran frutos porque se forman a partir de la flor y contienen semillas en su interior.

Quédese, porque aquí le contamos algunas plantas que demuestran que la línea entre fruta y verdura no siempre es tan clara.

Tomate

El tomate o jitomate ( Solanum lycopersicum ) es el fruto de una planta de la familia de las solanáceas y uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Aunque en la cocina se utiliza como verdura por su sabor y su presencia en platos salados, desde el punto de vista botánico es una fruta, más específicamente una baya, ya que se forma a partir del ovario de la flor y contiene semillas en su interior. Por eso el debate existe: en gastronomía se trata como hortaliza, pero científicamente es un fruto.

Aguacate

El aguacate (Persea americana) es el fruto de un árbol tropical de la familia Lauraceae, originario de Mesoamérica. Se caracteriza por su forma generalmente ovalada o de pera, una cáscara verde lisa o rugosa y una pulpa cremosa de color verde amarillento, rica en aceites y de sabor suave similar a la nuez. Contiene una única semilla grande en el centro y, desde el punto de vista botánico, se considera una baya. El árbol posee un tronco de corteza grisácea, copa amplia, hojas simples y flores pequeñas verdosas agrupadas en racimos.

Pepino

El pepino (Cucumis sativus) es una planta anual de la familia de las cucurbitáceas cultivada por su fruto cilíndrico de piel verde y sabor suave. Aunque en la cocina se utiliza como hortaliza, botánicamente se considera una fruta, ya que se forma a partir de la flor y contiene semillas en su interior. Se caracteriza por su alto contenido de agua —alrededor del 95 %—, su bajo aporte calórico y su aporte de fibra, vitaminas y minerales, por lo que es un alimento refrescante y nutritivo que se consume con frecuencia en ensaladas, jugos o preparaciones frescas.

Berenjena

Aquí se repite una tendencia: varias de estas plantas pertenecen a la misma familia botánica que el tomate, y es que la berenjena, conocida como Solanum melongena, es una planta anual de la familia de las solanáceas cultivada por su fruto carnoso comestible, generalmente de color morado brillante, piel lisa y forma ovalada. Aunque en la cocina se considera una hortaliza, desde el punto de vista botánico es una fruta, ya que, como el pepino, se desarrolla a partir de la flor y contiene semillas. Además, destaca por su alto contenido de agua —más del 90 %—, su aporte de fibra y antioxidantes, su bajo contenido calórico y su gran versatilidad en la cocina. calabacín

Ají

Nos mantenemos en la familia de las solanáceas con el ají, una planta que crece como hierba o pequeño arbusto en tierras cálidas y templadas y que puede alcanzar hasta 2 metros de altura. Presenta hojas alternas, flores pequeñas en forma de estrella —blancas, crema o moradas— y frutos carnosos de forma y tamaño variable, generalmente cónicos, que pueden madurar en rojo, amarillo, verde o morado, con numerosas semillas y pulpa muy picante. Aunque en la cocina se utiliza como hortaliza para condimentar comidas, desde el punto de vista botánico el ají es una fruta, específicamente una baya.

Otras cinco plantas que en realidad son frutas.

Calabaza: Aunque suele prepararse como verdura, la calabaza es en realidad un fruto porque se desarrolla a partir de la flor y contiene semillas en su interior.

Aceitunas: Las aceitunas son frutos del olivo, ya que crecen a partir de la flor del árbol y guardan una semilla en su centro.

Frijoles: Al igual que los guisantes, los frijoles pertenecen a la familia de las leguminosas y se consideran frutos porque son semillas que crecen dentro de vainas.

Maíz: Cada grano de maíz es técnicamente un fruto, ya que proviene de la flor de la planta y protege una semilla en su interior.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼