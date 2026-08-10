Diferencias entre fanega, acre y hectárea: a cuánto equivalen y más sobre medida de terrenos

Diferentes medidas en el campo Foto: EFE - Gustavo Amador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si alguna vez ha buscado comprar un lote para cultivo, ha escuchado hablar del tamaño de una finca o ha leído sobre proyectos agrícolas, es probable que se haya encontrado con términos como fanega, acre o hectárea.

Aunque todos se utilizan para medir la extensión de un terreno, no significan lo mismo y su uso varía según el país, la región e incluso el contexto.

Conocer estas medidas no solo resulta útil para quienes trabajan en el campo. También puede evitar confusiones al momento de interpretar información relacionada con cultivos y actividades agropecuarias. Por eso, le explicamos en qué se diferencian, cuánto equivale cada una y cuándo se utiliza cada medida.

¿Qué diferencia hay entre ambas?

Aunque las tres sirven para medir la superficie de un terreno, la principal diferencia entre una fanega, un acre y una hectárea está en su origen, su tamaño y el lugar donde se utilizan. Estas son algunas de las diferencias:

Hectárea:

La hectárea (ha) es la unidad más utilizada en la actualidad para actividades agrícolas, catastros, escrituras y proyectos rurales. Equivale a 10.000 metros cuadrados, es decir, un terreno de 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Por ser la medida oficial en la mayor parte de América Latina y Europa, es la referencia más común para describir el tamaño de una finca, un cultivo o un predio.

Acre

El acre corresponde al sistema de medición anglosajón y se utiliza principalmente en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Un acre equivale aproximadamente a 4.047 metros cuadrados, lo que representa cerca de 0,40 hectáreas. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando se definía como la cantidad de tierra que una pareja de bueyes podía arar en una jornada de trabajo.

Fenaga

La fanega, también conocida como fanegada, es una medida agraria de origen español que llegó a América durante la época colonial. A diferencia de la hectárea o el acre, no tiene un valor universal, ya que su equivalencia cambia según el país e incluso la región.

En Colombia, una fanegada equivale aproximadamente a 6.400 metros cuadrados, es decir, 0,64 hectáreas. De acuerdo con AgroSilver Colombia, proyecto de divulgación especializado en el sector agropecuario, esta sigue siendo una de las medidas más utilizadas en zonas rurales para calcular la extensión de fincas y terrenos destinados a cultivos o ganadería.

En términos simples, estas medidas pueden compararse con las siguientes superficies. Ojo, se trata de equivalencias aproximadas, ya que las dimensiones pueden variar según el país, la región y el tipo de referencia utilizada:

¿Cuándo utilizar cada una?

Conocer estas equivalencias le ayudará a interpretar mejor el tamaño de un terreno y evitar confusiones al comparar predios. Además, son una herramienta útil para calcular costos de siembra, planificar cultivos, estimar la capacidad de una finca y tomar decisiones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼