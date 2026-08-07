Diferencias entre linaza, chía y lino, ¿cuál escoger?

Aunque están relacionados, no todos significan lo mismo y cada uno tiene características que vale la pena conocer antes de incluirlos en la alimentación. Foto: Getty Images - Luis Echeverri Urrea

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Basta con recorrer un supermercado o una tienda saludable para encontrarse con chía, linaza y lino. Aunque suelen estar en el mismo estante e incluso muchas personas creen que son iguales, la realidad es que existen diferencias importantes entre ellas que pueden influir en la forma de consumirlas y en los beneficios que aportan al organismo.

¿Qué son la linaza y el lino?

Comencemos por aclarar una de las dudas más frecuentes: el lino y la linaza no son productos diferentes, sino dos formas de referirse a la misma especie, Linum usitatissimum. La diferencia está en que el lino es la planta, cultivada desde hace miles de años tanto por la fibra de sus tallos como por sus semillas, mientras que la linaza es el nombre que recibe esa semilla cuando se destina al consumo alimenticio.

Aunque en el lenguaje cotidiano ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, esa es la distinción técnica entre ellos.

El lino es una planta herbácea anual de la familia de las lináceas, originaria de la región comprendida entre los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Se caracteriza por sus tallos delgados y resistentes, que pueden alcanzar hasta 80 centímetros de altura, y por producir delicadas flores de color azul pálido durante la primavera y el verano.

Gracias a sus fibras, ha sido cultivada por miles de años para la fabricación de telas, cuerdas y otros textiles, siendo una de las plantas más antiguas utilizadas por el ser humano.

Tras la floración, la planta desarrolla pequeñas cápsulas que albergan las semillas, conocidas como linaza. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, estas pueden ser de color marrón o dorado y presentan un perfil nutricional muy similar. Además de destacar por su textura crujiente y su ligero sabor a nuez, pueden consumirse enteras, molidas o en forma de aceite.

La linaza es considerada un alimento funcional, ya que aporta nutrientes que, además de su valor alimenticio, pueden contribuir al bienestar del organismo. Entre sus principales componentes se encuentran la fibra dietaria, proteínas de origen vegetal, grasas saludables —especialmente el ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal— y lignanos, compuestos antioxidantes de origen natural.

Gracias a estas propiedades, la linaza se ha convertido en un ingrediente habitual en panes, cereales, granolas, batidos, ensaladas y otros alimentos. Incluso representa una de las principales fuentes de omega-3 para las personas que no consumen pescado, razón por la que ha despertado un creciente interés entre nutricionistas e investigadores en los últimos años.

¿Y la chía?

A diferencia de la linaza, la chía (Salvia hispanica) pertenece a una especie completamente distinta. Se trata de una planta herbácea de la familia de las lamiáceas —la misma de la menta y la salvia—, originaria del centro y sur de México y de Guatemala, donde fue cultivada desde la época precolombina por civilizaciones como la azteca.

Esta planta puede alcanzar cerca de un metro de altura y se caracteriza por sus hojas verdes y flores de tonos blancos o violáceos. Al finalizar la floración produce pequeños frutos que contienen las semillas de chía, de forma ovalada y color gris, marrón o negro, las cuales concentran la mayor parte de sus propiedades nutricionales.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la chía es, junto con el lino, una de las especies vegetales con mayor contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal. Además, sus semillas aportan fibra, proteínas, antioxidantes y minerales como calcio, fósforo y magnesio, razón por la que hoy son consideradas un alimento funcional y se consumen enteras, hidratadas o incorporadas en bebidas, yogures, panes y otras preparaciones.

¿Cuál escoger?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la elección dependerá de sus necesidades nutricionales y de la forma en que desee incorporarlas a su alimentación. Tanto la chía como la linaza son alimentos con un alto valor nutricional y pueden hacer parte de una dieta equilibrada.

La chía puede ser una mejor opción si busca:

Aumentar la sensación de saciedad.

Preparar pudines, yogures o batidos gracias al gel que forma al hidratarse.

Consumir la semilla entera sin necesidad de molerla.

La linaza puede ser más conveniente si desea:

Incorporar la semilla en panes, arepas, galletas o batidos una vez molida.

Aprovechar mejor sus nutrientes consumiéndola triturada o en forma de aceite.

Incluir una alternativa versátil para diferentes preparaciones.

En lugar de elegir una sobre la otra, los especialistas recomiendan alternarlas según la preparación y las preferencias de cada persona, ya que ambas aportan nutrientes que pueden complementar una alimentación saludable.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧