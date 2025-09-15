¿Dónde colocar la lavanda y cuándo plantarla para que crezca sana y fuerte?

La Lavanda es una de las plantas aromáticas más utilizadas para ambientar los espacios.
La lavanda es una de las plantas más apreciadas en la jardinería por su aroma fresco, sus colores intensos y su versatilidad. No solo embellece, también aporta un aire relajante y hasta se usa en productos cosméticos y de limpieza.
Cultivarla no es complicado, pero su ubicación es clave para que crezca fuerte y saludable. Acá le explicamos cómo elegir el mejor lugar para su lavanda:
1. Sol, el factor más importante
- La lavanda necesita mucha luz para desarrollarse: mínimo 6 horas de sol directo al día.
- Es una planta silvestre y resistente que incluso prospera en terrenos rocosos.
- Aunque adora el sol, en climas muy secos puede ser necesario rociarla suavemente cada dos días para evitar que se reseque en exceso.
2. Exterior: la ubicación ideal
- Lo mejor es plantar la lavanda en balcones, terrazas o jardines.
- Es resistente al frío y soporta temperaturas de hasta –15 °C, lo que la convierte en una opción perfecta incluso en alturas.
- Si vive en una zona con inviernos muy fuertes, hay que protegerla colocando la maceta en una jardinera o rincón resguardado, para evitar que las raíces se congelen.
3. Interior: más atención a la luz
- Dentro de casa, ubíquela en el lugar más luminoso posible, preferiblemente cerca de una ventana orientada al sur o al oeste.
- Si nota que los tonos de las flores se vuelven pálidos o grises, probablemente reciba demasiada exposición solar directa en un ambiente seco. Ajusea su ubicación o refuerce la humedad ambiental con un rociado ligero.
4. Suelo y drenaje adecuados
- El suelo debe ser bien drenado: la lavanda no tolera el encharcamiento.
- Revise siempre la tierra antes de regar: si está húmeda, espere. El exceso de agua puede favorecer la aparición de hongos.
- En maceta, asegúrese de que tenga agujeros en la base para que el agua escurra fácilmente.
5. Consejos para macetas
- Si elige cultivarla en maceta, procure que tenga entre 30 y 40 cm de diámetro.
- Opte por recipientes de cerámica o terracota sin esmalte, que permiten respirar a la raíz y evitan acumulación de humedad.
- Colóquela siempre en el punto más soleado de su hogar o terraza.
