¿Dónde poner la Sansevieria o Lengua de Suegra? Esto dice un experto

Si tiene una Sansevieria en casa, probablemente se haya preguntado cuál es el mejor lugar para ubicarla. Esta planta, también conocida como lengua de suegra, no solo es resistente y fácil de cuidar, sino que también puede aportar elegancia y frescura a distintos espacios del hogar u oficina. A continuación, le contamos más sobre sus características y le damos algunas ideas para aprovechar todo su potencial decorativo y funcional.

Originaria de África y Asia, la Sansevieria se ha ganado un lugar especial en los hogares por su resistencia, bajo mantenimiento y atractivo visual. Pertenece al género Dracaena y se caracteriza por sus hojas duras, alargadas y puntiagudas, que crecen en forma vertical y presentan distintos tonos de verde, a menudo con bordes amarillos o grises. Estas hojas nacen directamente del suelo, ya que la planta no tiene un tallo visible. Si bien puede producir pequeñas flores en racimos y frutos en forma de bayas, su mayor encanto radica en su follaje decorativo y en su capacidad para adaptarse a distintos ambientes del hogar o la oficina.

“La sansevieria destaca como una de las plantas más resistentes y adaptables del mundo vegetal, prosperando en condiciones diversas que la hacen idónea para múltiples espacios del hogar y proyectos paisajísticos, particularmente en climas variables como el de Bogotá donde alterna días lluviosos con periodos de intenso sol. Su característica más distintiva son sus hojas “variegadas” —término derivado del latín variegāre que significa “estar adornado con varios colores”— que presentan fascinantes patrones multicolores considerados botánicamente como una particularidad especial de este género que comprende más de 70 especies diferentes” señaló Gloria Pérez, fundadora de Jardines de Julia.

Una de las grandes ventajas de la lengua de suegra es su facilidad de cuidado. Es una planta muy resistente que puede sobrevivir en condiciones poco favorables, como poca luz, escasa humedad o largos periodos sin riego. Esto se debe en gran parte a su origen en regiones áridas, lo que le ha permitido desarrollar mecanismos de adaptación como almacenar agua en sus hojas y reproducirse mediante rizomas, es decir, raíces subterráneas que le permiten formar nuevas plantas. Estas características la convierten en una excelente opción para personas con poca experiencia en jardinería o para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento.

Ubicaciones ideales para la lengua de suegra

En el dormitorio

La lengua de suegra resulta beneficiosa para dormitorios debido a su peculiar metabolismo fotosintético. A diferencia de la mayoría de plantas que realizan fotosíntesis durante el día y liberan dióxido de carbono por la noche (mediante la respiración celular), la Sansevieria pertenece al grupo de plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM). Esto significa que abre sus estomas por la noche para captar CO₂, almacenándolo como ácido málico, y lo procesa durante el día con los estomas cerrados.

Esta adaptación, según Pérez, desarrollada para sobrevivir en ambientes áridos minimizando la pérdida de agua, tiene como efecto secundario positivo para nosotros la liberación de oxígeno incluso durante la noche. De hecho, la resistencia a la sequía de esta planta, destacada por expertos como Sebastián Niño, coordinador territorial de agricultura urbana del Jardín Botánico de Bogotá, significa que puede prosperar en dormitorios incluso si la persona olvida regarla durante semanas, manteniendo su función purificadora sin exigir atención constante.

Desde una perspectiva práctica, las características físicas de la lengua de suegra resultan ideales para ambientes de descanso. Su crecimiento mayoritariamente vertical (algunas variedades pueden alcanzar 90-120 cm de altura) ocupa una huella mínima de espacio horizontal (15-20 cm típicamente), haciéndola perfecta para habitaciones pequeñas. Su lento crecimiento—produciendo generalmente solo 2-4 hojas nuevas por año—significa que no requerirá podas frecuentes ni mantenimiento constante. Además, su tolerancia a condiciones de iluminación variables la hace adecuada incluso en dormitorios con orientación norte o con persianas habitualmente cerradas por preferencias de sueño, manteniendo su vigor incluso con solo 4-5 horas de luz indirecta diarias.

En el salón o la entrada

El salón y la entrada son dos de los espacios más visibles y transitados del hogar, y la lengua de suegra es una opción ideal para decorarlos gracias a su equilibrio entre estética y practicidad. Sus hojas verticales, con franjas en distintos tonos de verde, aportan un toque elegante y moderno que se integra fácilmente en distintos estilos de decoración. Su forma estructurada le da presencia sin recargar el ambiente, como si se tratara de una escultura natural.

Además de su valor ornamental, esta planta destaca por su resistencia y capacidad de adaptación. Como explica Niño, la sansevieria se acomoda sin dificultad a los cambios frecuentes de luz, temperatura y humedad que suelen presentarse en estos espacios del hogar. Esto la convierte en una solución versátil y de bajo mantenimiento para quienes buscan belleza sin complicaciones.

Su capacidad para prosperar tanto en rincones luminosos como en zonas con iluminación más tenue permite ubicarla en distintos puntos de la casa sin preocuparse por condiciones exigentes, lo que refuerza aún más su valor como planta decorativa y funcional.

Gracias a su forma alargada y definida, la sansevieria encaja muy bien en estilos de decoración como el minimalista, el japonés o el escandinavo, que valoran las líneas simples y el orden visual. Además, algunas variedades como la ‘Laurentii’ tienen bordes amarillos que añaden un poco de color sin sobrecargar el espacio, ayudando a conectar distintos elementos decorativos de forma armoniosa.

En la oficina

El entorno de oficina representa uno de los ambientes más desafiantes para la vida vegetal, precisamente donde la extraordinaria versatilidad de la lengua de suegra demuestra todo su potencial. Como destaca Niño, su capacidad para desarrollarse “en casi cualquier condición” la convierte en la planta ideal para espacios laborales caracterizados por iluminación artificial insuficiente, baja humedad y fluctuaciones de temperatura debido a sistemas de climatización. Su metabolismo altamente eficiente le permite realizar fotosíntesis incluso bajo las condiciones de iluminación típicas de oficina (75-100 lux), donde otras plantas mostrarían signos de estrés y deterioro.

La sansevieria es una planta muy útil en oficinas y espacios de trabajo porque crece hacia arriba, no hacia los lados, así que ocupa muy poco espacio. Esto es ideal en lugares donde cada rincón cuenta. Su forma vertical y elegante también permite usarla como una especie de separador natural entre escritorios o áreas abiertas, sin bloquear la luz ni aislar completamente a las personas.

Además, no produce mucho polen ni sustancias que causen alergias, por lo que es segura para personas sensibles. Otro punto a favor es que casi no necesita cuidados: se puede regar solo cada 3 o 4 semanas, lo que la hace perfecta para oficinas donde no siempre hay tiempo para atender plantas, especialmente en vacaciones o fines de semana largos.

Otros lugares recomendados

Según Peréz, la sansevieria transforma diferentes espacios del hogar gracias a su forma escultural, su resistencia y su capacidad para adaptarse a condiciones variables. A continuación, le mostramos cómo esta planta puede enriquecer distintos ambientes:

Sala y comedor : En estos espacios sociales, la sansevieria aporta sofisticación gracias a sus hojas verticales, firmes y elegantes, que crean líneas visuales limpias y ordenadas. Su presencia actúa como un elemento escultórico vivo, que añade textura y dinamismo sin recargar el ambiente. Combina perfectamente con estilos decorativos contemporáneos o clásicos.

Cocina: Además de su valor estético, la sansevieria puede contribuir a la mejora del aire interior. Esto se debe a que ayuda a absorber toxinas como el benceno y el formaldehído, presentes en algunos productos de limpieza o gases que se liberan al cocinar, actuando como un discreto purificador natural.

Tenga en cuenta, por otro lado, que aunque es una planta resistente y de bajo mantenimiento, según Pérez, seguir algunas recomendaciones puede asegurar que su sansevieria crezca saludable y se mantenga hermosa por más tiempo:

Riego : Para la sansevieria, y en general para muchas plantas de interior, el exceso de agua es una de las principales causas de muerte. El riego excesivo puede provocar pudrición en las raíces. Es mejor regar solo cuando el sustrato esté completamente seco, especialmente en climas fríos o húmedos.

Luz : Esta planta crece mejor en espacios con luz abundante pero indirecta. En ambientes muy oscuros puede perder su variegación —es decir, los patrones de color en sus hojas— y crecer más lentamente. Es ideal ubicarla cerca de una ventana con cortina translúcida.

Sustrato y drenaje : La sansevieria necesita un sustrato con buen drenaje. Es fundamental que la maceta tenga agujeros en la parte inferior para evitar el encharcamiento del agua, lo cual puede dañar las raíces.

Fertilización : Puede nutrirse con fertilizantes orgánicos como humus de lombriz o compost, que mejoran la estructura del suelo y aportan nutrientes de forma natural. Si prefiere usar fertilizantes comerciales, opte por aquellos ricos en nitrógeno, especialmente formulados para plantas de follaje.

Multiplicación: Una de las características más interesantes de esta planta es su capacidad para producir brotes o hijuelos alrededor de la planta principal. Estos pueden separarse cuidadosamente desde los rizomas —las raíces gruesas subterráneas— y trasplantarse en nuevas macetas. Esto no solo evita el hacinamiento, sino que también le permite expandir su jardín o regalar nuevas plantas.

