Dónde poner las plantas si tiene gatos: consejos prácticos para protegerlas en casa

Amados por muchos y temidos por las plantas, los gatos son compañeros cariñosos y llenos de encanto. Sin embargo, su curiosidad inagotable puede convertirse en un verdadero reto cuando se interesan por macetas y jardines, poniendo en riesgo incluso las plantas mejor cuidadas.

Para que la convivencia sea armoniosa, aquí le compartimos algunos consejos prácticos para evitar que sus felinos las dañen.

1. Ubicación estratégica:

Una de las formas más efectivas de proteger sus plantas de la curiosidad felina es pensar bien dónde las coloca. Más que prohibir, se trata de anticiparse a los saltos y recorridos habituales de su gato dentro de la casa.

Maceteros colgantes: Colgar las plantas del techo o de soportes altos, especialmente cerca de ventanas con buena luz, permite que reciban sol sin quedar al alcance del gato. Eso sí, conviene asegurarse de que no exista ningún mueble cercano desde el cual pueda impulsarse para alcanzarlas.

Estanterías y repisas altas: Ubicar las plantas en muebles elevados suele funcionar, siempre que no sean superficies fáciles de trepar. En estanterías abiertas, puede cubrir los espacios con una cortina, cerrar los huecos o redistribuir los objetos para evitar que el gato encuentre puntos de apoyo y salte.

Cuartos cerrados: Cuando se trata de plantas tóxicas, lo más prudente es mantenerlas en habitaciones a las que el gato no tenga acceso. De esta manera, se reduce el riesgo tanto para las plantas como para la salud del animal, sin necesidad de cambios constantes en la rutina del hogar. Aquí le decimos algunas muy comunes que pueden afectar a su mascota.

2. Protección de la maceta

Los gatos pueden dañar macetas y arbustos como parte de su comportamiento natural de marcaje territorial. Según la Royal Horticultural Society (RHS), estos animales suelen marcar su territorio rociando orina, lo que puede quemar el follaje y afectar la salud de la planta. A esto se suma el arañazo en troncos y macetas, una conducta común para dejar señales visuales y olfativas.

Para reducir este tipo de daños, estas medidas pueden marcar la diferencia:

Cubra la tierra de la maceta: Colocar piedras decorativas, grava, conchas marinas o mallas de jardinería sobre el sustrato evita que el gato escarbe o use la maceta como arenero. Además de proteger la planta, estos materiales ayudan a conservar la humedad y aportan un acabado más ordenado y estético, una recomendación frecuente en medios especializados en decoración y jardinería.

Olores disuasorios (con cuidado): Algunos aromas resultan desagradables para los gatos. Algunos aromas resultan desagradables para los gatos. En la RedZoocial le explican un poco más de ello, pero ojo, es importante usarlos con moderación y observar la reacción del gato, ya que el objetivo es disuadirlo sin causarle molestias ni afectar la planta.

3. Alternativas y prevención:

Para evitar que los gatos dañen las plantas, no basta con quitarles el acceso: es más efectivo redirigir su comportamiento natural.

Plantas seguras (reducir el riesgo): Elegir especies no tóxicas no evita que el gato se acerque, pero sí disminuye las consecuencias cuando lo hace. Plantas como el romero o la malamadre permiten una convivencia más relajada, especialmente en espacios pequeños, donde controlar cada acceso resulta difícil.

Plantas trampa (redirigir la atención): A diferencia de la hierba para gatos, las plantas trampa cumplen un papel estratégico. Se colocan en zonas donde el gato suele merodear para atraer su curiosidad y mantenerlo ocupado, funcionando como un desvío intencional que protege las plantas más delicadas o decorativas.

