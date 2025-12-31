¿Dónde se debe poner el tronco de la felicidad en casa?

Al ser una especie tropical, al Palo de Brasil no le va bien con las temperaturas bajas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Yurii Kushniruk

El tronco de la felicidad o Palo de Brasil, conocido científicamente como Dracaena fragrans, conocida popularmente como planta de maíz, es una de las especies de interior más apreciadas por su resistencia, su fácil mantenimiento y su porte elegante. Originaria del África tropical, esta planta se ha adaptado con éxito a los espacios cerrados, donde suele alcanzar entre cuatro y seis pies de altura, convirtiéndose en una opción ideal para dar frescura a hogares y oficinas sin exigir.

Sus hojas largas, verdes y brillantes, dispuestas en rosetas, le dan un porte ornamental definido que con el tiempo deja ver tallos firmes y bien formados. Sin embargo, cuando el follaje pierde color o aparecen manchas en las hojas, suele ser una señal de que algo no está funcionando bien, es ahí donde surge la duda: ¿el lugar donde está ubicada es el adecuado? Aquí se lo explicamos.

Luz

La dracaena se adapta bien a los interiores, siempre que se ubique en un lugar con buena iluminación indirecta. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana donde reciba luz filtrada, ya que esto favorece su crecimiento y hojas con mejor color y la mantiene lejos de los rayos directos.

Sin embargo, tenga en cuenta algo:

Puede tolerar poca luz , pero en estas condiciones su crecimiento será más lento.

La exposición directa al sol, especialmente por tiempos prolongados, puede provocar quemaduras en las hojas, por lo que conviene evitarla.

Si se cultiva en el exterior, el palo de Brasil debe ubicarse en:

Sombra parcial

Un lugar con sol moteado, como bajo árboles o estructuras que filtren la luz.

De esta manera, la planta se mantiene protegida del sol intenso y conserva su aspecto saludable.

Corrientes de aire y clima

Las dracaenas son plantas tropicales que se desarrollan mejor en ambientes cálidos y estables, por lo que es importante ubicarlas lejos de cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Condiciones ideales a tener en cuenta:

Temperatura óptima entre 21 °C y 27 °C .

No toleran bien temperaturas por debajo de los 10 °C , ya que el frío puede afectar seriamente su crecimiento.

Evite colocarlas cerca de aires acondicionados, ventiladores o ventanas muy expuestas.

Además, prefieren una humedad ambiental moderada a alta. Si el aire de su casa es especialmente seco, especialmente en ciudades con clima frío o durante temporadas secas, puede:

Usar un humidificador cerca de la planta.

Colocar un plato con piedras y agua bajo la maceta, sin que las raíces estén en contacto directo con el agua.

Sustrato

La dracaena se desarrolla mejor en sustratos ligeros y bien drenados, con una ligera acidez. Para plantas cultivadas en maceta, puede usar cualquier mezcla comercial a base de turba, ya que responde bien a este tipo de suelo y facilita el manejo del riego.

En cuanto a la maceta, es recomendable elegir:

Terracota o cerámica sin esmaltar , que permiten una mejor transpiración del sustrato

Al menos un orificio de drenaje

Un diámetro ligeramente mayor que el cepellón, aproximadamente 2,5 cm por cada lado

Cómo preparar la maceta:

Cubra los orificios de drenaje con piedras , una por cada agujero.

Añada una capa inicial de 2,5 cm de sustrato para plantas de interior.

Coloque la dracaena, rellene con tierra hasta cubrir bien las raíces y presione suavemente.

Riegue abundantemente para asentar el sustrato.

De esta forma se garantiza un buen drenaje y un entorno adecuado para el desarrollo saludable de la planta.

