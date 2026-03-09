Durazno: cuidados esenciales para cultivarlo en su jardín

Las frutas de hueso, como las ciruelas, cerezas y durazno, se caracterizan por tener una semilla grande en su interior y han sido cultivadas desde hace miles de años gracias a su sabor, valor nutricional y capacidad de adaptación. Foto: Pixabay

Si alguna vez ha comido un durazno y al quedarse con su semilla pensó en botarla, tal vez estaba desechando la posibilidad de cultivar un nuevo árbol. Lo que muchos no saben es que dentro de ese hueso duro se esconde el inicio de un frutal que, con los cuidados adecuados, puede crecer varios metros y producir sus propios frutos.

Conocido científicamente como Prunus persica, este árbol pertenece a la familia de las rosáceas y es originario de China. Su cultivo se extendió por distintas regiones del mundo gracias a antiguas rutas comerciales, y hoy es valorado por sus flores rosadas, su follaje caducifolio y su característico fruto de piel aterciopelada, lo que lo ha convertido en uno de los frutales más apreciados.

Sin embargo, no todo lo que contiene el durazno es comestible. En el interior del hueso se encuentra la semilla que, si se siembra con los cuidados adecuados, puede convertirse en un árbol que alcanza hasta seis metros de altura y que llenará su patio de dulces sabores.

Cómo sembrar la semilla del durazno

Elección y preparación de la semilla:

Para iniciar el cultivo de un durazno desde semilla, se debe escoger un fruto bien maduro y sano. Luego se retira el carozo y se deja secar durante algunos días para que sea más fácil abrirlo.

Posteriormente, se puede hidratar durante 24 horas y envolver en una servilleta húmeda para iniciar el proceso de germinación. En muchos casos se recomienda mantenerla en refrigeración durante varias semanas para simular el frío del invierno, lo que ayuda a activar la semilla y romper su estado de latencia.

Siembra en maceta:

Una vez que la semilla comienza a mostrar una pequeña raíz, es momento de sembrarla en una maceta con buen drenaje:

Este es el paso a paso.

El sustrato debe ser ligero y rico en materia orgánica, por ejemplo una mezcla de tierra negra, compost y humus de lombriz. La semilla se coloca con la raíz hacia abajo y se cubre con una capa ligera de tierra, evitando enterrarla demasiado. Después de sembrarla se debe regar suavemente para mantener el suelo húmedo, pero sin encharcar, y ubicar la maceta en un lugar con buena iluminación.

Trasplante al lugar definitivo

Cuando la planta joven alcance entre 20 y 30 centímetros de altura y tenga varias hojas, puede trasladarse a su lugar definitivo en el jardín o huerta.

Para ello se debe abrir un hoyo más ancho que el tamaño de las raíces y con una profundidad similar al cepellón. Esto permite que las raíces se expandan con facilidad y puedan acceder al agua y a los nutrientes del suelo, favoreciendo un crecimiento saludable del árbol.

Aquí le explicamos cómo sembrar un árbol y lo que debe tener en cuenta: ¿Pensando en plantar un árbol? Esto es lo que debe saber

Ojo, si el árbol se cultiva desde semilla, es importante tener paciencia, ya que puede tardar entre 3 y 5 años o incluso más en producir frutos. Otra opción es plantar un árbol joven injertado, que generalmente empieza a dar duraznos en menos tiempo.

Cuidados

Luz

El duraznero necesita abundante luz solar para crecer bien y producir frutos de buena calidad. Lo ideal es ubicarlo en un lugar donde reciba al menos entre 6 y 8 horas de sol directo al día.

Los espacios abiertos como jardines, patios, fincas o parques son los más adecuados.

Clima:

Este árbol se adapta mejor a climas fríos y templados, especialmente en zonas entre los 1.500 y 2.800 metros de altitud.

Puede tolerar temperaturas aproximadas entre 10 y 22 °C, aunque su desarrollo suele ser más favorable cuando el ambiente se mantiene entre 15 y 18 °C.

Riego:

Durante las primeras etapas de crecimiento, el suelo debe mantenerse húmedo, por lo que se recomienda regar con frecuencia, evitando siempre los encharcamientos.

Cuando el árbol ya está establecido en el suelo, puede aprovechar el agua de las lluvias, pero en periodos secos conviene realizar riegos aproximadamente cada seis días. Lo importante es mantener una humedad constante sin saturar el suelo.

Sustrato:

El duraznero requiere suelos bien drenados, sueltos y aireados, con buena capacidad para retener humedad. Es recomendable que el suelo tenga abundante materia orgánica y un pH cercano a neutro, entre 6 y 7,5 aproximadamente.

Además, cubrir la superficie con una capa ligera de mulch o acolchado ayuda a conservar la humedad, proteger la vida del suelo y mejorar el drenaje.

Abono:

Para mantener un crecimiento saludable y una buena producción de frutos, el duraznero se beneficia de fertilización regular, preferiblemente con abonos orgánicos. Se puede aplicar compost, humus de lombriz o fertilizantes orgánicos dos veces al año: una antes de la floración y otra durante el desarrollo de los frutos.

Plagas y enfermedades:

El duraznero puede verse afectado por plagas como ácaros (araña roja), trips, pulgones, chinches o la escama de San José. Entre las enfermedades comunes se encuentran manchas en las hojas, cribado o infecciones fúngicas que generan manchas marrones.

Para prevenir estos problemas se pueden usar controles orgánicos como mezclas de aceite de neem y jabón potásico, además de mantener una buena ventilación del árbol y retirar hojas enfermas para evitar la propagación.

