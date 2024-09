“El Jardín Botánico de Cartagena es una institución que investiga y educa”

El nombre del jardín es en honor a Guillermo de Piñeres, quien fue un destacado botánico colombiano, conocido por su labor en el estudio y la conservación de la flora de Colombia. Nació en 1908 y falleció en 1983. Fue un pionero en la botánica del país y desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la investigación botánica en Colombia. Foto: Alcaldía Cartagena

El Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres se alza como un oasis verde en medio del bullicio urbano de la ciudad amurallada. Inaugurado en 1977, este espacio de 54 hectáreas ha sido diseñado no solo como un refugio para la flora local y exótica, sino también como un centro educativo y de investigación sobre la biodiversidad de la región. Su ubicación estratégica en el sector de El Bosque lo convierte en un destino para quienes buscan una pausa en la rutina diaria y desean sumergirse en un entorno natural que celebra tanto la belleza de la vegetación como la riqueza cultural de la región caribeña.

El jardín alberga una colección de más de 2000 especies de plantas y entre sus principales atracciones se encuentran la colección de orquídeas, los jardines temáticos y un vivero especializado en la conservación de especies en peligro. Además de sus jardines y senderos, el Jardín Botánico ofrece programas educativos para escolares y adultos, así como actividades recreativas que fomentan la apreciación del entorno natural y promueven la sostenibilidad ambiental. Con su compromiso hacia la conservación y la educación ambiental, el Jardín Botánico se ha consolidado como un recurso para la comunidad local y un atractivo turístico de creciente relevancia.

El Espectador habló con Santiago Madriñán, director del Jardín Botánico de Cartagena desde 2015, para conocer en qué consisten los proyectos que adelanta actualmente la entidad, su importancia cultural para la región y qué lo hace distintivo a los otros jardines botánicos del mundo.

¿Cómo nació el Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres?

Nació como una fundación llamada Fundación Jardín Botánico Guillermo Piñeres del Banco de la República, entidad con la que tuvimos 20 años de trabajo, hasta que por ley se le impidió trabajar con varias fundaciones. Entonces, se liquidó el jardín botánico en el año 1992 y después hubo uno o dos años en los cuales el jardín estuvo abandonado, hasta que se logró una alianza con la caja de compensación CONFENALCO de Cartagena desde 1994, por eso es el operador turístico del jardín. El Jardín Botánico de Cartagena no queda propiamente en la ciudad, queda en el municipio de Tumaco, pero lo llamamos ‘de Cartagena’ porque es el jardín de la región. Actualmente, la fundación dueña y encargada del jardín se llama Jardín Botánico Guillermo de Piñeres.

¿Quién fue Guillermo de Piñeres?

Fue el esposo de la señora que hizo la donación del predio de 10 hectáreas, que pertenecía a la fundación MATUTE, para que el jardín botánico existiera. La señora se llamaba Maruja Jiménez de Piñeres y la donación se hizo en honor a su difunto marido, quien gustaba mucho de la botánica.

¿Cuál ha sido el logro más grande del Jardín Botánico de Cartagena bajo su dirección?

Volver a convertirlo en una institución que investiga y educa, pues había dejado de serlo con la llegada de CONFENALCO ya que no es su fuerte. Nuestro lema es ‘Investigación y educación para la conservación del Caribe colombiano’. Nosotros hemos heredado el herbario que estaba abandonado y tenía la mejor colección del caribe, trabajamos en un nuevo banco de semillas y en un vivero de investigación de plantas nativas del caribe colombiano. Asimismo, le dimos un nuevo manejo a las plantas vivas del jardín que antes eran tratadas con jardinería convencional y no con la especialidad en horticultura que requiere. El Jardín Botánico de Cartagena trabaja para la conservación de la biodiversidad del caribe colombiano, no solo en nuestro predio, desde La Guajira hasta el Urabá, e incluso en la parte insular del país.

Para lograr eso, ¿qué obstáculos se presentaron?

Volver a traer el nombre del jardín como institución fuerte de investigación y educación al ámbito internacional. Durante 20 años esas actividades estuvieron desatendidas.

¿Qué apoyo reciben del Gobierno Nacional?

Nosotros nos hemos financiado los últimos ocho años por medio de subvenciones de proyectos que inscribimos a instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. En un inicio, recibíamos el apoyo del gobierno por medio del Banco de la República, pero se acabó con la alianza. Recientemente recibimos un proyecto de reforestación, conjuntamente con otros jardines botánicos, y otro para la reintroducción del mono Tití. De resto, son fundaciones las que nos apoyan como la agremiación de jardines botánicos mundiales Botanica Garden Conservation International, de la cual hemos recibido varias subvenciones importantes, también de la asociación en Ginebra que nos ayudó a salvar plantas de la extensión y también de la asociación de zoológicos de Estados Unidos.

¿Qué proyectos adelantan actualmente?

Nuestro énfasis principal es la conservación y restauración del bosque seco tropical, que es el ecosistema mas atacado en el mundo, ya que contamos con un pequeño remanente de este bosque. También actuamos mas allá de los predio recolectando plantas dada la gran diversidad del caribe colombiano, conocemos sus métodos de propagación y se los enseñamos al mundo. Así mismo, la reintroducción de tres tipos de monos tití cabeciblanco al bosque colombiano de los cuales quedan muy pocos en la naturaleza, hicimos un programa de formación de grupos familiares, esto desde el año 2020, y han subsistido gracias a la reproducción de los grupos de monos. Además, el nombramiento del jardín como zona clave de biodiversidad por la UICN.

También tenemos proyectos de estudiantes e investigadores, especialmente de la Universidad de Cartagena y de los Andes, que realizan las investigaciones en las instalaciones del jardín.

¿Cuántas personas visitan diariamente el Jardín Botánico de Cartagena?

Ingresan entre 30 a 50 personas de público general, además tenemos una alianza con los colegios distritales y asociados a CONFENALCO, en la cual ofrecemos actividades de educación a los niños en grupos grandes.

¿Qué actividades pueden realizar al interior del jardín?

Lo primero que ve el visitante es un ecosistema húmedo con agua, grandes árboles y fauna asociada, con manantiales de agua que ocurren durante verano e invierno. Con esa entrada buscamos generar una sensación de bienestar que en español se llama shinrin yoku, actividad de origen japonés, que consiste en generar el sentimiento de bienestar al observar la naturaleza. Además, puede ver 12 colecciones vivas, un jardín evolutivo, colección de manglares y varias otras colecciones vivas. Los visitantes pueden recibir una visita guiada que dura dos horas por parte de CONFENALCO o hacerlo por cuenta propia.

¿Cuál es la importancia cultural del Jardín Botánico de Cartagena?

Conservar biodiversidad del lugar y mostrar como tiene unos importantes nexos con la cultura. Por ejemplo, hace unos años publiqué un artículo llamado la ‘Flor de Macondo’, en el cual describo las plantas que fueron mencionadas en el libro ‘Cien Años de Soledad’ y esto lo lleva a uno a que haya una conexión entre la literatura y las plantas. Tenemos una colección viva de la huerta caribeña, que son cuidados por los campesinos y se cultiva el ñame, ajís, y plátanos, y los relacionamos con sus nombres coloquiales.

¿Qué es lo más especial que tiene el jardín?

En febrero desarrollamos el Congreso Internacional Puentes Botánicos, en el cual participaron directores de jardines botánicos del caribe y una de las principales observaciones que nos hicieron es que era de los jardines más lindos a los que habían ido, dado que su estructura no es muy maquillada, es natural. Además, el agua del jardín botánico es algo muy especial.

