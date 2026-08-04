¿El palo borracho es un árbol o una suculenta? La razón está en su tronco

El palo borracho es un árbol cargado de simbolismo en varios países de la región. Foto: Jardín Botánico de UMA

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Hay árboles que llaman la atención por su altura y otros por sus flores. El palo borracho, en cambio, sorprende por su tronco abultado y los aguijones que lo cubren, características que suelen hacer pensar que se trata de una enorme suculenta.

Pero, ¿es realmente así? Aunque comparte algunas adaptaciones con este tipo de plantas, la respuesta de la botánica es otra. En la Huerta le contamos esa pequeña curiosidad.

¿Qué es el palo borracho?

Aunque su tronco abultado y su capacidad para almacenar agua hacen que muchas personas lo confundan con una suculenta, el palo borracho (Ceiba speciosa) es, en realidad, un árbol de la familia Malvaceae, la misma del baobab y el kapok.

Según explica el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por la Universidad UEIA de Antioquia, es una especie nativa de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica, con presencia natural en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, y también se cultiva como árbol ornamental en varias regiones de Colombia.

Puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura y se caracteriza por desarrollar un tronco grueso que, en muchos ejemplares, adopta una forma similar a una botella. Esta estructura le permite almacenar agua y resistir largos periodos de sequía, una adaptación que explica por qué suele confundirse con los cactus o los aloes.

Sin embargo, no es una suculenta. Aunque comparte con ellas la capacidad de acumular agua, pertenece a un grupo completamente diferente de plantas. Se trata de un árbol verdadero, con crecimiento secundario y formación de madera. Esta similitud es un ejemplo de evolución convergente, un fenómeno en el que especies sin parentesco cercano desarrollan características parecidas para adaptarse a condiciones ambientales similares.

Otro de sus rasgos más llamativos son los aguijones cónicos que recubren el tronco y las ramas. A diferencia de las espinas, estas estructuras son proyecciones superficiales de la corteza y no contienen tejidos vasculares. Su principal función es proteger al árbol de los animales herbívoros que podrían alimentarse de su tronco o sus ramas.

El palo borracho también destaca por su floración. Es un árbol caducifolio, es decir, pierde sus hojas durante una parte del año, y produce grandes flores de cinco pétalos en tonos rosados, con el centro blanco y amarillo. También existen variedades de flores blancas.

¿Por qué se llama palo borracho y para qué sirve?

El nombre de palo borracho proviene de la forma de su tronco. A medida que el árbol crece, este desarrolla un ensanchamiento que recuerda a una botella o a un barril, una adaptación que le permite almacenar agua y resistir periodos de sequía.

Además de su llamativa silueta, es una especie muy apreciada en jardinería y paisajismo por su floración, que generalmente es de color rosado con el centro blanco y amarillo, aunque también existe otra especie, Ceiba chodatii, que desarrolla flores blancas o amarillentas. Su abundante néctar atrae a polinizadores como colibríes, abejas y mariposas.

Más allá de su valor ornamental, el palo borracho también tiene diversos usos. La fibra sedosa que rodea sus semillas se emplea como relleno de almohadas, cojines y otros productos gracias a su suavidad y ligereza. Su madera puede utilizarse para fabricar canoas, cajas, pulpa para papel y algunos objetos artesanales, mientras que de sus semillas se obtiene un aceite con aplicaciones alimentarias e industriales.

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