El taller de huerta orgánica en Argentina que le apuesta al conocimiento

Con esta iniciativa, el Pueblo Nuevo no solo enseña a cultivar alimentos, sino también valores de cooperación, sustentabilidad y amor por la tierra. Un proyecto que, sin duda, seguirá echando raíces en la comunidad. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un mundo donde la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente son temas cada vez más relevantes, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, ubicado al sureste argentino, ha lanzado una iniciativa que combina ambos aspectos: el Taller de Huerta Orgánica. Este espacio de aprendizaje y conexión con la naturaleza busca enseñar a la comunidad los principios básicos de la agricultura orgánica, fomentando hábitos saludables y promoviendo la autosuficiencia alimentaria.

El taller se lleva a cabo los miércoles y viernes de 9:00 a 10:30 horas en las instalaciones del CAPS Pueblo Nuevo, ubicado en Belisario Roldán 830. La participación es completamente gratuita y está abierta a personas de todas las edades que quieran aprender sobre la producción de alimentos sanos y sostenibles.

La huerta orgánica del CAPS Pueblo Nuevo no es solo un espacio de cultivo, sino un punto de encuentro donde vecinos, familias y personas interesadas en la agricultura sustentable pueden compartir experiencias y conocimientos. “Queremos que la gente entienda que una huerta no es solo un pedazo de tierra con plantas, sino una oportunidad para reconectar con la naturaleza, mejorar nuestra alimentación y fortalecer los lazos comunitarios”, explica a El Espectador Juan Rojas, líder del taller y especialista en agroecología.

El objetivo principal del taller es brindar herramientas prácticas para que los participantes puedan replicar lo aprendido en sus propios hogares. “No hace falta tener un gran terreno. Se puede empezar con macetas en el balcón, un pequeño cantero en el patio o incluso utilizando materiales reciclados como cajones de madera o botellas plásticas”, señala Rojas.

¿Qué aprenderán los participantes?

El contenido del taller ha sido diseñado para que incluso quienes nunca han trabajado la tierra puedan comprender los principios básicos de la agricultura orgánica. Algunos de los temas que se abordarán incluyen:

• Preparación del suelo: “El suelo es la base de todo. Aquí enseñamos a reconocer los distintos tipos de tierra y cómo mejorarlos de manera natural con compost y abonos orgánicos”, detalla Rojas.

• Siembra de semillas y trasplante de plantines: Los participantes aprenderán a seleccionar semillas, germinarlas y trasplantarlas en el momento adecuado. “Mucha gente compra plantines en viveros, pero nosotros enseñamos cómo hacerlo desde cero para garantizar que sean orgánicos y libres de químicos”, añade el especialista.

• Manejo agroecológico de plagas: En lugar de pesticidas sintéticos, en este taller se promueve el uso de métodos naturales para el control de plagas. “Las plantas tienen aliados naturales, como ciertas flores que atraen insectos benéficos o soluciones caseras con ajo y ají que ayudan a repeler plagas sin dañar el ecosistema”, comenta Rojas.

• Rotación y asociación de cultivos: “Cada planta tiene sus propias necesidades y beneficios. Explicamos qué especies se pueden combinar en el mismo espacio para aprovechar mejor los nutrientes del suelo y reducir el riesgo de enfermedades”, menciona el experto.

• Cosecha y conservación de semillas: Para cerrar el ciclo de la producción orgánica, el taller también enseña a recolectar y conservar semillas para futuros cultivos. “Queremos que la gente deje de depender de la compra de semillas y pueda guardar las propias, adaptadas a su entorno”, subraya Rojas.

🌺 🌼 Le puede interesar: Rosas: cinco variedades diversas que adornarán su jardín, y sus cuidados

Los beneficios de cultivar una huerta

Los beneficios de tener una huerta orgánica van mucho más allá de cosechar alimentos frescos. Según el líder del taller, los impactos positivos se pueden ver en distintos ámbitos:

• Salud y alimentación: “Al cultivar nuestros propios alimentos, sabemos exactamente qué estamos comiendo. No hay pesticidas ni fertilizantes químicos, solo productos naturales y saludables”.

• Bienestar emocional: “Trabajar la tierra es terapéutico. Reduce el estrés, nos conecta con la naturaleza y nos da una gran satisfacción cuando vemos crecer lo que sembramos”.

• Ahorro económico: “Una huerta puede ayudar a reducir el gasto en frutas y verduras, especialmente en tiempos de inflación. Además, se pueden intercambiar productos con otros vecinos”.

• Cuidado del medio ambiente: “Al evitar químicos y fomentar la biodiversidad, estamos contribuyendo a un ecosistema más sano. También enseñamos a reutilizar materiales y reducir los residuos mediante el compostaje”.

Uno de los aspectos más destacables de este taller es su accesibilidad. Al ser gratuito y no requerir conocimientos previos, cualquier persona puede sumarse y aprender a su propio ritmo. “Tenemos desde niños hasta adultos mayores participando. Para los más chicos, es una forma de aprender jugando; para los mayores, una manera de mantenerse activos y compartir su sabiduría con las nuevas generaciones”, comenta Rojas.

Además, la huerta del CAPS Pueblo Nuevo ha generado una red de colaboración con otras instituciones y organizaciones locales. “Estamos trabajando con escuelas y centros comunitarios para que más personas puedan beneficiarse de este proyecto. Incluso hemos donado algunas cosechas a comedores sociales”, destaca el líder del taller.

¿Cómo participar?

Las inscripciones para el Taller de Huerta Orgánica están abiertas y pueden realizarse directamente en el CAPS Pueblo Nuevo. No es necesario llevar herramientas ni materiales, ya que el espacio cuenta con todo lo necesario para la capacitación. “Solo pedimos que vengan con ganas de aprender y compartir. No importa si nunca plantaron nada en su vida, aquí todos tienen un lugar”, concluye Rojas. Con esta iniciativa, el CAPS Pueblo Nuevo no solo enseña a cultivar alimentos, sino también valores de cooperación, sustentabilidad y amor por la tierra. Un proyecto que, sin duda, seguirá echando raíces en la comunidad.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼