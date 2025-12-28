En fotos: estos son diez jardines botánicos que debe visitar al menos una vez en la vida

El Jardín Botánico de Río de Janeiro, fundado en 1808, es uno de los centros botánicos más importantes del mundo. Y es que además de su valor científico y de conservación, ofrece diversas experiencias para el público, como visitas guiadas, recorridos nocturnos y rutas temáticas autoguiadas que abordan la historia, la biodiversidad, la cultura indígena y africana, la evolución de las plantas y la protección de especies en peligro, consolidándose como un espacio donde naturaleza, ciencia y patrimonio cultural se entrelazan.

Foto: Riotur