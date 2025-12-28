Logo El Espectador
En fotos: estos son diez jardines botánicos que debe visitar al menos una vez en la vida

Esta selección, recomendada por Lonely Planet, reúne algunos de los jardines botánicos más emblemáticos y sorprendentes del mundo, espacios donde la ciencia, la conservación y el paisaje se encuentran. Spoiler: hay uno colombiano.

Leidy Barbosa
28 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
El Jardín Botánico de Río de Janeiro, fundado en 1808, es uno de los centros botánicos más importantes del mundo. Y es que además de su valor científico y de conservación, ofrece diversas experiencias para el público, como visitas guiadas, recorridos nocturnos y rutas temáticas autoguiadas que abordan la historia, la biodiversidad, la cultura indígena y africana, la evolución de las plantas y la protección de especies en peligro, consolidándose como un espacio donde naturaleza, ciencia y patrimonio cultural se entrelazan.
Foto: Riotur

