En fotos: jardines botánicos de Colombia que debe visitar al menos una vez

En Colombia, los jardines botánicos son puertas vivas a la biodiversidad, espacios donde la ciencia, la historia y la naturaleza se encuentran en un solo recorrido. Aquí le damos razones de por qué debe visitarlos.
Con cerca de 20 hectáreas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis es el principal refugio de biodiversidad de Bogotá, donde se conservan alrededor de 2.000 especies de plantas y decenas de especies de aves representativas de los ecosistemas andinos y de páramo. Los visitantes pueden recorrer los diferentes senderos, además de espacios como el tropicario más grande de Colombia, un espacio destinado a la conservación de especies de distintos ecosistemas del país, La Huerta Madre, el jardín de las rosas y participar en actividades educativas que se realizan a diario para acercar la ciencia y la naturaleza a todos.
Foto: Jardín Botánico de Bogotá