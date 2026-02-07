Logo El Espectador
En fotos: jardines botánicos de Colombia que debe visitar al menos una vez

En Colombia, los jardines botánicos son puertas vivas a la biodiversidad, espacios donde la ciencia, la historia y la naturaleza se encuentran en un solo recorrido. Aquí le damos razones de por qué debe visitarlos.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
08 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Con cerca de 20 hectáreas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis es el principal refugio de biodiversidad de Bogotá, donde se conservan alrededor de 2.000 especies de plantas y decenas de especies de aves representativas de los ecosistemas andinos y de páramo. Los visitantes pueden recorrer los diferentes senderos, además de espacios como el tropicario más grande de Colombia, un espacio destinado a la conservación de especies de distintos ecosistemas del país, La Huerta Madre, el jardín de las rosas y participar en actividades educativas que se realizan a diario para acercar la ciencia y la naturaleza a todos.
Foto: Jardín Botánico de Bogotá

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

