En fotos: Nueve plantas que no sabía que son parientes del tomate (y le sorprenderán)

¿Quién no conoce al tomate, ese fruto rojo que se ha vuelto imprescindible en la gastronomía mundial? El tomate o jitomate es el fruto de Solanum lycopersicum, una planta de la familia de las solanáceas, y una de las hortalizas más consumidas del planeta. Existen innumerables variedades —grandes, pequeños, dulces, carnosos— que se adaptan a cada gusto y receta. .

