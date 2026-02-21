En fotos: Nueve plantas que no sabía que son parientes del tomate (y le sorprenderán)

Si pusiera a una papa, un chile, una berenjena y una flor de petunia en una habitación, tal vez diría que es imposible que sean familia. Sin embargo, la ciencia dice lo contrario. Aquí le mostramos a los ‘primos secretos’ del tomate que probablemente tiene en casa ahora mismo.
¿Quién no conoce al tomate, ese fruto rojo que se ha vuelto imprescindible en la gastronomía mundial? El tomate o jitomate es el fruto de Solanum lycopersicum, una planta de la familia de las solanáceas, y una de las hortalizas más consumidas del planeta. Existen innumerables variedades —grandes, pequeños, dulces, carnosos— que se adaptan a cada gusto y receta. .
Foto: EFE - ARSHAD ARBAB