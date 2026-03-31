Así se vive la temporada de cerezos en flor en Japón (fotos)

TOKYO (Japan), 30/03/2026.- People rowing a boat enjoy the view of cherry blossoms in full bloom at Chidorigafuchi Moat in Tokyo, Japan, 30 March 2026. Cherry blossoms in central Tokyo have reached full bloom slightly earlier than usual this year. (Japón, Tokio) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

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Cada año, cuando el invierno comienza a retirarse, Japón se transforma en un escenario efímero donde la naturaleza dicta el ritmo de la vida. Los delicados pétalos blancos y rosados de los cerezos —conocidos como sakura— no solo anuncian la llegada de la primavera, sino que también marcan uno de los momentos más esperados del calendario cultural.

Bajo estos árboles en flor, multitudes se reúnen en parques, templos e incluso cementerios para participar en el hanami, una tradición centenaria que invita a contemplar la belleza fugaz de las flores y, con ella, la naturaleza transitoria de la vida. En estos días, más que un destino, Japón se convierte en una experiencia compartida entre paisaje, memoria y celebración.

Según testimonios recogidos en medios locales, los japoneses sienten un vínculo profundamente emocional con los sakura. “Despiertan sentimientos muy particulares”, explicó Akiko Nyman, de 48 años, mientras contemplaba las flores en el popular parque de Ueno, en el corazón de Tokio.

“Los amamos porque es tan corto… no dura mucho tiempo. Vuelve cada año, y eso lo hace algo muy especial”, señaló.

Las flores de los cerezos en los templos y santuarios históricos de Kioto son particularmente apreciadas por los visitantes y residentes. Por ejemplo, en la antigua capital imperial de Kioto, las autoridades declararon el lunes el pleno florecimiento tras examinar un árbol de referencia en los predios del castillo de Nijo, sitio inscrito en el patrimonio mundial.

Olivia Martell-Groves, una turista australiana, se sumió totalmente en la experiencia de la temporada vestida con un kimono con impresiones de flores para admirar los árboles en la antigua capital.

“Queremos verlas porque son de verdad bellas, perfectas para las fotos y solo se pueden admirar en ciertos periodos del año”, señaló.

En Tokio, las flores alcanzaron su pleno florecimiento durante el fin de semana y se abrió así la breve temporada de cerezos.

La variedad denominada “somei-yoshino”, que representa la mayoría de los cerezos en los lugares públicos, tiene tendencia a florecer simultáneamente en una región, pues los árboles son clones de un mismo espécimen.

Las flores simbolizan a la vez la energía de la juventud y la fragilidad de la vida en la cultura japonesa, pues los plenos florecimientos solo duran alrededor de una semana antes de que los pétalos empiecen a caer.

La temporada coincide con el inicio del nuevo año fiscal y escolar. Es también un periodo de separaciones, cuando los alumnos abandonan la ciudad natal tras obtener sus diplomas.

Tres lugares para que pueda ver estas floraciones

El río Meguro

Uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar del hanami en Tokio es el río Meguro, donde cerca de 800 cerezos crean un túnel de flores rosadas a lo largo de varios kilómetros. Este paisaje convierte al barrio de Nakameguro en uno de los puntos más concurridos durante la primavera, atrayendo tanto a locales como a turistas que buscan caminar bajo una nube de pétalos y contemplar cómo caen suavemente sobre el agua.

Durante el Festival de los Cerezos de Nakameguro, el ambiente se llena de vida con puestos de comida y farolillos que iluminan el río al anochecer, creando una escena casi irreal. Aunque es un lugar muy popular, aún es posible encontrar momentos de calma alejándose de las zonas más concurridas o visitando fuera de las horas pico, cuando el barrio revela su lado más tranquilo y encantador.

El parque Ueno

Otro de los escenarios más emblemáticos para vivir el hanami en Tokio es el Parque Ueno, donde los cerezos suelen florecer antes que en otros puntos de la ciudad. Durante la temporada alta, sus avenidas se llenan de visitantes y de tradicionales lonas azules que reservan espacios para grupos que celebran bajo los árboles.

Más allá de los cerezos, el parque es un importante centro cultural e histórico. Inaugurado en 1873 como uno de los primeros parques públicos del país, alberga museos, templos y el conocido zoológico de Ueno, atrayendo a millones de visitantes cada primavera. Entre sus rincones más destacados está el estanque de Shinobazu y varios santuarios tradicionales, que convierten la experiencia del hanami en un recorrido que combina naturaleza, historia y vida urbana.

Shinjuku Gyoen

El Shinjuku Gyoen es una opción ideal para quienes visitan Tokio fuera del pico de la temporada del hanami, gracias a sus más de 1.000 cerezos de floración temprana y tardía. Este amplio parque permite disfrutar de los sakura durante un periodo más prolongado, incluso hasta finales de abril.

Más que un parque, se trata de un extenso oasis de casi 60 hectáreas que combina jardines de estilo japonés, inglés y francés, reflejo de su pasado como finca feudal y posterior jardín imperial. Hoy es uno de los espacios verdes más completos de la ciudad, donde la naturaleza, la historia y la cultura conviven, ofreciendo una experiencia distinta del hanami, más tranquila y contemplativa en medio de la gran urbe.

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