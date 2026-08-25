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En imágenes: cinco cactus raros y curiosos que querrá tener en casa

Los cactus suelen asociarse con espinas, desiertos y plantas que necesitan pocos cuidados. Pero detrás de esa apariencia sencilla existe un mundo mucho más extraño: formas retorcidas, crecimientos inesperados, colores poco comunes y estrategias sorprendentes para sobrevivir y reproducirse. Algunas de estas plantas parecen sacadas de otro planeta y demuestran que, en la naturaleza, no siempre lo más extraño es lo más difícil de encontrar.

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La Huerta
La Huerta
25 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
- El cactus cerebro, conocido como Mammillaria elongata ‘Cristata’, destaca por sus tallos ondulados que recuerdan a un cerebro. Originario de México, está adaptado a condiciones de sequía y su peculiar forma se debe a una mutación conocida como fasciación, que provoca el crecimiento crestado de los tallos.
Foto: Pexels

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼

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