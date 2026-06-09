En imágenes: cinco plantas carnivoras que debe tener en su casa

Si hay plantas curiosas que vale la pena tener en el hogar, las carnívoras ocupan sin duda un lugar destacado. Sus sorprendentes mecanismos para atraer, capturar y digerir insectos las han convertido en protagonistas de documentales, libros e incluso películas, despertando la fascinación de personas de todas las edades. Por eso, le presentamos cinco plantas carnívoras que podrían convertirse en sus próximas favoritas, ideales para quienes buscan salir de lo convencional y añadir a su hogar especies tan llamativas como fascinantes.
La venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) una de las carnivoras más populares, es famosa por sus trampas que se cierran en cuestión de segundos para capturar insectos, pero eso sí, esta especie no depende exclusivamente de ellos para vivir, ya que obtiene la mayor parte de su energía a través de la fotosíntesis. Para mantenerla sana, requiere buena iluminación, riego por inmersión con agua adecuada, un sustrato ácido y aireado, y evitar tocar sus trampas innecesariamente, ya que cada cierre consume energía y reduce la vida útil de la hoja.
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