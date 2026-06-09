En imágenes: cinco plantas carnivoras que debe tener en su casa

La venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) una de las carnivoras más populares, es famosa por sus trampas que se cierran en cuestión de segundos para capturar insectos, pero eso sí, esta especie no depende exclusivamente de ellos para vivir, ya que obtiene la mayor parte de su energía a través de la fotosíntesis. Para mantenerla sana, requiere buena iluminación, riego por inmersión con agua adecuada, un sustrato ácido y aireado, y evitar tocar sus trampas innecesariamente, ya que cada cierre consume energía y reduce la vida útil de la hoja.

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