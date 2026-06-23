En imágenes: Cinco plantas fáciles para un jardín vertical

Pothos (Epipremnum aureum): Es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar, ideal para quienes están comenzando en la jardinería. Tolera algunos errores de riego y se adapta con facilidad a distintos ambientes, por lo que puede crecer tanto en interiores como en exteriores con sombra o semisombra. Además, su rápido crecimiento y sus hojas verdes en forma de corazón la convierten en una opción muy popular para decorar hogares y oficinas.

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