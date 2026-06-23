En imágenes: Cinco plantas fáciles para un jardín vertical

La elección de las plantas es clave para el éxito de un jardín vertical, ya que de ella depende en gran parte su crecimiento y mantenimiento. Acá le mostramos cinco plantas fáciles de cuidar y cómo combinarlas correctamente para lograr un muro verde saludable, equilibrado y duradero.
Pothos (Epipremnum aureum): Es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar, ideal para quienes están comenzando en la jardinería. Tolera algunos errores de riego y se adapta con facilidad a distintos ambientes, por lo que puede crecer tanto en interiores como en exteriores con sombra o semisombra. Además, su rápido crecimiento y sus hojas verdes en forma de corazón la convierten en una opción muy popular para decorar hogares y oficinas.
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