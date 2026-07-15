En imágenes: cinco plantas que debe tener en su boticario y cómo cuidarlas

Presente desde hace generaciones en los remedios caseros de América Latina, la altamisa (Ambrosia peruviana) es una planta aromática reconocida por sus propiedades. Según el Jardín Botánico de Bogotá, sus hojas se emplean en infusiones para aliviar molestias digestivas, cólicos, calambres y dolores de cabeza. También tiene aplicaciones culinarias gracias a su intenso aroma. Es una especie resistente y de fácil cultivo que prospera a pleno sol, en suelos arenosos con buen drenaje y con riegos moderados, evitando siempre el exceso de humedad.

Foto: plantasyhongos.es