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En imágenes: cinco plantas que debe tener en su boticario y cómo cuidarlas

Durante generaciones, las plantas han ocupado un lugar especial en los hogares. Han pasado de mano en mano entre remedios caseros, infusiones y consejos de las abuelas, convirtiéndose en aliadas para aliviar molestias comunes y cuidar la salud de forma tradicional. Por ello, si quiere crear una pequeña huerta medicinal, estas son cinco plantas que destacan por sus beneficios y por lo sencillas que son de cuidar.

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15 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
Presente desde hace generaciones en los remedios caseros de América Latina, la altamisa (Ambrosia peruviana) es una planta aromática reconocida por sus propiedades. Según el Jardín Botánico de Bogotá, sus hojas se emplean en infusiones para aliviar molestias digestivas, cólicos, calambres y dolores de cabeza. También tiene aplicaciones culinarias gracias a su intenso aroma. Es una especie resistente y de fácil cultivo que prospera a pleno sol, en suelos arenosos con buen drenaje y con riegos moderados, evitando siempre el exceso de humedad.
Foto: plantasyhongos.es

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