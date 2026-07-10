En imágenes: cinco plantas que en su nombre tienen la palabra “amor”

El lazo de amor (Chlorophytum comosum) es una de las plantas de interior más populares por su resistencia, fácil mantenimiento y rápido crecimiento. Originaria de Sudáfrica, se distingue por sus largas hojas arqueadas de color verde, generalmente con franjas blancas, y por producir pequeños hijuelos que cuelgan de largos tallos. Se desarrolla mejor con luz brillante e indirecta, riegos moderados y un sustrato con buen drenaje que evite el encharcamiento de sus raíces.

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