En imágenes: cinco plantas que en su nombre tienen la palabra “amor”

Si cree que el amor solo existe entre las personas, quizá se sorprenda al descubrir que también ha echado raíces en el mundo de las plantas. Basta recorrer un vivero o un jardín para encontrar especies con nombres tan curiosos que, lejos de ser una casualidad, esconden historias relacionadas con su apariencia, su forma de crecer o la duración de sus flores.
El lazo de amor (Chlorophytum comosum) es una de las plantas de interior más populares por su resistencia, fácil mantenimiento y rápido crecimiento. Originaria de Sudáfrica, se distingue por sus largas hojas arqueadas de color verde, generalmente con franjas blancas, y por producir pequeños hijuelos que cuelgan de largos tallos. Se desarrolla mejor con luz brillante e indirecta, riegos moderados y un sustrato con buen drenaje que evite el encharcamiento de sus raíces.
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