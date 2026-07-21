En imágenes: cinco “verduras” con las que puede empezar a cultivar en su huerta

Una de las verduras más populares es la zanahoria, conocida como Daucus carota subsp. sativus, la cual es una hortaliza de raíz apreciada por su sabor ligeramente dulce y su versatilidad en la cocina. La parte más importante de esta planta es su raíz, la cual crece bajo tierra. Este crecimiento hace que su cuidado, si desea tenerla en casa, tenga unas necesidades especiales, y es que necesita suelos sueltos y profundos para desarrollarse correctamente. Es importante sembrarla en un recipiente de al menos 30 centímetros de profundidad o directamente en un terreno bien abonado, con buen drenaje, abundante luz solar y una humedad constante, pero sin encharcamientos.

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