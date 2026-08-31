En imágenes: de barrios a avenidas, cinco árboles que bautizaron lugares de Bogotá

Si ha recorrido Bogotá, seguramente le resulta familiar el nombre de El Nogal, uno de los barrios tradicionales de Chapinero. Su nombre no es casualidad: hace referencia al nogal andino (Juglans neotropica), un árbol que antiguamente hacía parte del paisaje de la zona y que terminó dejando su huella en la ciudad. Esta especie, originaria de los Andes, puede alcanzar hasta 40 metros de altura, produce las conocidas nueces y se caracteriza por su crecimiento lento. Hoy, el nogal es árbol insignia de Bogotá y uno de sus ejemplares más antiguos sobrevive en la calle 77 con carrera 9, como testimonio de la historia que dio nombre al barrio.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada