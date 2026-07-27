En imágenes: seis plantas grandes, vistosas y perfectas para interiores

Hay plantas que llaman la atención por sus hojas gigantes, otras por su porte elegante o por ese aire tropical que convierte cualquier rincón en un lugar mucho más acogedor. Sin embargo, antes de llevar una de estas especies a casa conviene hacerse una pregunta: ¿realmente tiene el espacio suficiente para que crezca? Si tiene espacios altos, aquí le recomendamos algunas plantas para que pueda decorar todo ese espacio.
La Strelitzia nicolai, también conocida como ave del paraíso gigante, es una planta ornamental originaria de los bosques costeros del sureste de Sudáfrica que destaca por sus grandes hojas de color verde brillante y su porte tropical. Puede alcanzar hasta 2 metros de altura en aproximadamente dos años, por lo que requiere espacios amplios para desarrollarse. En Colombia se recomienda cultivarla únicamente en interiores o en entornos controlados, ya que no es una especie nativa y necesita condiciones ambientales estables para crecer adecuadamente.
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