En imágenes: seis plantas grandes, vistosas y perfectas para interiores

Hay plantas que llaman la atención por sus hojas gigantes, otras por su porte elegante o por ese aire tropical que convierte cualquier rincón en un lugar mucho más acogedor. Sin embargo, antes de llevar una de estas especies a casa conviene hacerse una pregunta: ¿realmente tiene el espacio suficiente para que crezca? Si tiene espacios altos, aquí le recomendamos algunas plantas para que pueda decorar todo ese espacio.